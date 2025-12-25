Eljött a karácsony, ezekben a napokban a fél ország a Reszkessetek betörők című filmet nézi, de nemcsak mi, hanem a főszereplő Macaulay Culkin is berakja otthon a gyerekeinek ezt a filmet. A színész elmondta, hogy fiai imádják ezt az ünnepi klasszikust, azonban fogalmuk nincs, hogy édesapjuk szerepel a filmben.

Culkin azonban a napokban majdnem lebukott, s erről mesélt is a sajtónak – olvasható az Index cikkében.

„Két nappal ezelőtt az idősebb fiam szeretett volna régi képeket nézegetni rólam és a testvéreimről. Elő is vettem egy régi családi fotót, a gyerek rögtön rám is mutat, és azt mondta: „Az a srác úgy néz ki, mint Kevin. Ki az ott?” Én erre persze azt feleltem, hogy hát én. Aztán vártam, hogy leessen neki, de csak annyit mondott, hogy 'mindegy'. Én meg úgy voltam vele, hogy oké, jól van. Fenn kell tartani az illúziót, ameddig csak lehet"

– mesélte a színész, aki tényleg mindent megtesz a két kissrácért: Halloweenkor például a kérésükre egy óriási vécének öltözött.

Kép: 20th Century Fox

Culkin hangsúlyozta, nem szeretné, ha fiai más szemmel néznék a filmet, mert minden meg fog változni számukra, ha megtudják, hogy Kevin az apjuk.