Kutatás van, de pénz lesz belőle? Magyarország a kritikus ponthoz ért

Innováció nélkül nincs hosszú távú versenyképesség – de vajon jól használjuk-e ki a lehetőségeinket? Erről beszélgettünk Bódis Lászlóval, innovációért felelős helyettes államtitkárral, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával, aki szerint Magyarország előtt most egyszerre állnak óriási technológiai lehetőségek és komoly döntési kényszerek.

A beszélgetés középpontjában a Deep Tech állt: azok a tudás- és kutatásintenzív technológiák, amelyek nem gyors alkalmazásokkal, hanem hosszú fejlesztési ciklusokkal és jelentős kockázattal ígérnek valódi áttörést. Szó esett arról, hol tart ma a magyar Deep Tech ökoszisztéma, mely területeken várhatók a legnagyobb sikerek, és milyen szerepe van a kockázati tőkének, valamint a megújult HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnak abban, hogy a tudományos eredményekből piacképes megoldások szülessenek.

A beszélgetés másik fontos témája a nemzetközi nagyvállalatok kutatás-fejlesztési központjainak megjelenése volt. Bódis László arról is beszélt, miért válik egyre vonzóbbá Magyarország a globális szereplők számára, és hogyan lehet elérni, hogy ezek a beruházások ne csupán munkahelyeket, hanem valódi tudás- és technológiatranszfert is hozzanak a hazai vállalkozásoknak. Végül szóba került a magyar KKV-szektor innovációs helyzete is: vajon luxus vagy túlélési stratégia ma az innováció, milyen akadályok fékezik a kisvállalatokat, és milyen eszközökkel segíti a kormányzat, hogy egyre több magyar cég lépjen magasabb hozzáadott értékű pályára.

Többek között szó esett az adásban arról, hogy: