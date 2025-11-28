Kutatás van, de pénz lesz belőle? Magyarország a kritikus ponthoz ért

céginfó.hu
Kutatásból pénz? Innováció nélkül elsodor minket a verseny

Innováció nélkül nincs hosszú távú versenyképesség – de vajon jól használjuk-e ki a lehetőségeinket? Erről beszélgettünk Bódis Lászlóval, innovációért felelős helyettes államtitkárral, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával, aki szerint Magyarország előtt most egyszerre állnak óriási technológiai lehetőségek és komoly döntési kényszerek.
Tieger Endre, 2025. december 24. Fotó: Economx / Hartl Nagy Tamás - Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár

A beszélgetés középpontjában a Deep Tech állt: azok a tudás- és kutatásintenzív technológiák, amelyek nem gyors alkalmazásokkal, hanem hosszú fejlesztési ciklusokkal és jelentős kockázattal ígérnek valódi áttörést. Szó esett arról, hol tart ma a magyar Deep Tech ökoszisztéma, mely területeken várhatók a legnagyobb sikerek, és milyen szerepe van a kockázati tőkének, valamint a megújult HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnak abban, hogy a tudományos eredményekből piacképes megoldások szülessenek.

A beszélgetés másik fontos témája a nemzetközi nagyvállalatok kutatás-fejlesztési központjainak megjelenése volt. Bódis László arról is beszélt, miért válik egyre vonzóbbá Magyarország a globális szereplők számára, és hogyan lehet elérni, hogy ezek a beruházások ne csupán munkahelyeket, hanem valódi tudás- és technológiatranszfert is hozzanak a hazai vállalkozásoknak. Végül szóba került a magyar KKV-szektor innovációs helyzete is: vajon luxus vagy túlélési stratégia ma az innováció, milyen akadályok fékezik a kisvállalatokat, és milyen eszközökkel segíti a kormányzat, hogy egyre több magyar cég lépjen magasabb hozzáadott értékű pályára.

Többek között szó esett az adásban arról, hogy:

  • Tényleg ebből nőhet ki a magyar gazdaság következő sikertörténete?
  • Lesz valódi haszna a magyar cégeknek a nagy nemzetközi K+F központokból?
  • Meg tudják ugrani a magyar KKV-k az innovációs szintlépést?
  • Most kell lépni, vagy már késő a felzárkózáshoz?

