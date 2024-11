A statisztikai hivatal szerdán tette közzé a harmadik negyedéves GDP-adatokat: a magyar gazdaság teljesítménye 0,7 százalékkal elmaradt az előző negyedévitől, így a gazdaság technikai recesszióba került. (A nemzetgazdasági tárca szerint a német gazdaság húzza vissza a magyart, a német gazdaság azonban ugyanebben az időszakban nőni tudott az előző negyedévhez képest.)

A friss GDP-adat még a jegybankot is meglepte: mint azt korábban megírtuk, a Magyar Nemzeti Bank szeptemberi előrejelzése 0,7 százalékos növekedés volt.

Az adatokról Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt vasárnap: a kormányfő szerint „nincs semmi baj” a magyar iparral, kereskedelmi probléma van, ezért is van szükség a „gazdasági semlegességre”.

Az adatokra reagálva a forint szerdán zuhanórepülésbe kezdett, és az euróval szemben már távolodik a 400 forinttól – sajnos felfelé.

A forint árfolyamának alakulása az euróval szemben az elmúlt héten Kép: TradingView

A KSH adatközlését az euróval szemben 405 körül várta a forint: a statisztikai hivatal 8.30-kor publikálta a friss GDP-adatokat, a forint árfolyama délután 14 órakor már bőven 408 felett volt, majd csütörtökön újabb mélypont következett.

Pedig ahogy azt csütörtökön megírtuk, a forint akár erősödhetne is azáltal, hogy szerda óta az euró-dollár árfolyam lassan, de biztosan emelkedik – ennek ellenére nem tudott erőt venni magán a magyar deviza. 408,5-nél fontos technikai szintet tört át a jegyzés, az Equilor jegyzete szerint 414-nél van a következő ellenállás. Az ING Bank szakértői szerint a lélektani határ most a 410-es árfolyam, ami már a Magyar Nemzeti Bank számára is kényelmetlen szintként értékelhető.

A forintra egyébként rájár a rúd az elmúlt években: alább az elmúlt öt év árfolyama látható az euróval szemben – ebben az időszakban majdnem negyedével (24,4 százalékkal) gyengült a forint:

A forint árfolyamának alakulása az euróval szemben az elmúlt öt évben Kép: TradingView

Öt éve, 2019 végén még 330 környékén mozgott a forint az euróval szemben – előtte pedig hét (!) évig szűk sávban, 310 és 330 között ingadozott az árfolyam.

A mostani forintgyengülés közel kétéves mélypontot hozott az árfolyamban,

legutóbb 2022 végén volt ilyen gyenge a forint, ráadásul a történelmi mélypont (424) sincs már messze.