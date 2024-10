A piaci szereplők után a Magyar Nemzeti Bank is értékelte a magyar gazdaság kiábrándító harmadik negyedéves folyamatait. Ismert, negyedéves és éves összevetésben is 0,7 százalék mínusszal zárt a gazdaság. Az adat jelentősen elmaradt a jegybank szeptemberi előrejelzésétől (ez 0,7 százalékos növekedés volt), de a piaci konszenzustól is (0,5 százalék plusz).

Kép: economx

A KSH közleménye szerint a bruttó hazai termék volumenének az előző év azonos időszakához

viszonyított csökkenéséhez a mezőgazdaság, ipar és építőipar együttes teljesítménye

hozzávetőlegesen 2 százalékponttal járult hozzá. A gazdaság visszaesését fékezte ugyanakkor a piaci és az állami szolgáltatások hozzáadott értékének bővülése.

A jegybank főbb megállapításai:

a kiskereskedelmi forgalom emelkedése folytatódott a harmadik negyedévben;

a fogyasztás növekedését segíti a reálbérek emelkedése, ami 2024 január-augusztus átlagában 9,8 százalékot tett ki az előző év azonos időszakához képest;

a harmadik negyedévben folytatódhatott az ipari termelés csökkenése.

A hazai ipar teljesítményét főként a német ipar általános lassulása fékezte, elsősorban a két nagy súlyú alág, az akkumulátorgyártást is magába foglaló villamos berendezések gyártása és a járműgyártás kibocsátása is csökkent – értett egyet az MNB elemzése Nagy Márton szakminiszterrel.

Magyarország lemaradó

Az Európai Unió és az eurozóna gazdasága egyaránt 0,9 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A gazdasági növekedés Spanyolországban volt a legmagasabb (+3,4 százalék), míg a GDP Lettországban csökkent a legnagyobb mértékben (-1,4 százalék) a rendelkezésre álló 13 ország adata alapján.

Legfőbb kereskedelmi partnerünk, Németország gazdasága 0,2 százalékkal zsugorodott az előző év azonos időszakához képest.

Az Európai Unióban 0,3, az eurozónában 0,4 százalékkal bővült a gazdaság negyedéves bázison 2024 harmadik negyedévében. A rendelkezésre álló adatok alapján a gazdaságok többsége enyhén növekedett negyedév/negyedév alapon alapon.