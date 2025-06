Enyhe erősödéssel indította a hetet a magyar deviza, hétfő délelőtt egy euróért 398,5 forintot kérnek. A dollár továbbra sem mutatja a fordulat jeleit, ez pedig a szokásos módon támogatja a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is.

Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek, a 400-as szint alatt a forint további erősödése már nem lesz olyan egyszerű, annak ellenére sem, hogy a magyar eszközök kamatelőnye továbbra is kiugróan magas:

a 10-éves állampapírunk például évi 7,04 százalék hozamot kínál a befektetőknek.

Ezzel szemben a referenciának tartott német állampapírok csak 2,58 százalékot. A lengyel 10-éves hozam 5,5 százalék, a román 7,5 (bár ott óriási problémák vannak a költségvetéssel). Az egzotikusabb feltörekvő piacokon persze még többet lehet keresni carry tradekkel, a mexikói 10-éves kötvény hozama évi 9,1 százalék, a brazil pedig 13,8 százalék.

Az euró-forint árfolyam alakulása

Visszatérve a forintra, az MNB inflációs jelentéséből az olvasható ki, hogy júniusban és júliusban a magyar gazdaságra nehezedő inflációs nyomás enyhén csökkenhet, szóval a májusi 4,4 százalékos érték után két jobb adatra van kilátás, de a jegybank ezt minden bizonnyal figyelmen kívül hagyja, vagyis nem lesz kamatcsökkentés, valószínűleg már csak jövőre. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, az erősítheti a forintot, de a 400-as szint alatt már nem árt az óvatosság.

Megtorpanást hozhat a forint árfolyamában például a hétfő reggel Németországból érkezett kiskereskedelmi adat: e szerint májusban a fogyasztás 1,6 százalékkal csökkent áprilishoz képest, holott elemzők enyhe növekedést vártak. Ha viszont kitart a forint lendülete, akkor

elérhetőnek tűnik a 397-es technikai szint, amely alatt hosszabb ideig utoljára 2024 őszén tartózkodott a devizapár.

"A geopolitikai konfliktusok háttérbe szorulásával továbbra is javulóban a kockázatérzékelés, ami érdemben segíti a forintot. Ma reggel 398-399 között nyitotta a napot az euró-forint jegyzése. A kijött ipari termelői árak a kínálati árnyomás enyhüléséről tanúskodnak. Ezen kívül külkereskedelmi és ipari termelési adatokra figyelhetünk itthon az előttünk álló öt napban. Ezzel együtt a nemzetközi adatdömping mindenképp vethet hullámokat a hazai kereskedésre is. Továbbá a lengyel kamatdöntés és az azt követő kommunikáció lehet fontos a magyar kamatpálya szempontjából is" – olvasható az Erste délelőtti értékelőjében.