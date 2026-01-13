Két százalékponttal, 18-ról 20 százalékra növelte 2025-ös piaci részesedését az Apple az okostelefonok piacán. A Counterpoint elemzése szerint a feltörekvő és a közepes méretű piacok szilárd kereslete, valamint az iPhone 17-es sorozat erős eladásai járultak hozzá a vállalat felzárkózásához.

A cég közlése szerint a gyártók az év elején a szállításokat a vámok elkerülése végett előrehozták, ám ennek a hatása végül az év második felére enyhült, így javarészt változatlan maradt a szállítási mennyiség – írja a Reuters.

A második legnagyobb részesedést a Samsung tudhatta magának tavaly, 19 százalékkal, míg a harmadik helyre 13 százalékos részesedéssel a Xiaomi küzdötte fel magát. Ugyanakkor 2026-ban várhatóan gyengülni fog a piac a chiphiány és az alkatrészek jelentős drágulása miatt, mivel az AI-adatközpontok kezdtek el elsőbbséget élvezni a chipgyártóknál a fogyasztói termékekkel szemben.

Az iPhone 17 szeptemberben jelent meg, és több szempontból is jelentős ugráson ment végig az előző alapmodellekhez képest: 120 Hz-es képfrissítést kapott, valamint megkapta ugyanazokat a Fusion kameralencséket, amelyek eddig csak a Pro modellekben voltak elérhetőek. Mindemellett pedig egy olyan brutális erejű processzor ketyeg benne, amellyel a legújabb és legmodernebb videojátékokkal is játszhatunk.