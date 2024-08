Az arany keresletét a bizonytalanság táplálja, márpedig abból most világszinten van kínálat. Elég csak a lassan két hete tartó betörésre gondolni, amelyet az ukrán hadsereg hajtott végre Oroszország területére, de a közel-keleti helyzet is a feszültség növekedésének irányába hat. Így fel lehet készülni arra, hogy a nemesfém idén még többször is csúcsot dönthet – mondta Sabrin Chowdhury, a BMI árupiaci elemzési vezetője a CNBC.com-nak.