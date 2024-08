A piac rémülten nézte két hete, hogy a tőzsdék összeomlanak. Először arra gondoltak, hogy amerikai recesszió jön, de erről szó sincs: a japán jegybank elégelte meg a jen gyengülését, húzta fel az árfolyamat, és ugrasztotta ki a carry trade befektetőket, akik elenyésző kamatra jenben vettek fel hitelt, és abból magas kamatozású amerikai államkötvényeket vettek, emellett akár részvényeket is.

Gyors zárás után máris újra nyitnak

Az ügyletek háromnegyede gyorsan le is zárult, azonban most úgy tűnik, hogy sokan remek lehetőséget láttak a megerősödött jen és a mélyre zuhant részvényárfolyamok mellett arra, hogy újabb gyors nyereségre tegyenek szert, és a leggyorsabbaknak akár sikerülhet is, például ha a következő tőzsdenapokon zárnak.

A japán jen az augusztus 5-én elért csúcsa óta 5 százalékkal gyengült az újra induló carry trade ügyleteknek köszönhetően. A Nomura szerint, amely japán legnagyobb befektetési cége, a befektetők ismét elkezdtek jenben hiteleket felvenni, azt átváltani más devizára és magasabb hozamú eszközbe fektetni. Úgy tűnik hogy az intézményi befektetők, köztük a kockázatkedvelő hedge fund-ok máris újra nyitják a pozíciókat.

Újra vonzónak tűnik

A Nomura szerint most nagyobb kereslet az ausztrál dollár és az angol font iránt, ezekben a devizákban keresnek hozamot a befektetők, arra gondolva, hogy lassabb lehet a kamatcsökkentési ciklus, mint az USA-ban. Emellett az amerikai kamatcsökkentési várakozások is enyhültek, miután két hete egyetlen rossz munkaerőpiaci adat miatt sokan azt hitték, hogy soron kívüli, gyorsított kamatcsökkentés jön.

Azóta azonban kedvező amerikai makrogazdasági adatok jöttek, a kamatcsökkentési ciklus vélhetően kiegyensúlyozott lesz, ahogy ezt az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed korábban is jelezte. Ez viszont felbátorítja a spekulációt, hisz amíg magasak még a kamatok, ha ügyesek, elhozhatnak egy kis nyereséget. Újra úgy látják: alacsony a jenhitel kamata, máshol magas az elérhető hozam, nosza, hozzuk el a különbözetet, bízva abban, hogy közben a jen gyengül, ami további profitot hozna.

Rövid memória

Az ATFX Global Markets, egy ausztrál online devizabrókercég azt jelezte a Bloomberg szerint, hogy 30-40 százalékkal emelkedett a jen elleni short pozíciók mennyisége csak az elmúlt egy hétben. William Vaughan, a Brandywine Global Investment Management portfóliókezelője szerint a carry trade befektetőknek igen rövid a memóriája, ellenben kapzsik, és máris megpróbálják megragadni a momentumot az új lehetőségre, miközben a kockázatok már lényegesen nagyobbak.

Ezek a befektetők abban bíznak, hogy a japán jegybank nem emel újra kamatot, inkább hagyja, hogy gyengüljön még a jen, és egész addig van idejük, amíg a jen árfolyama meg nem közelíti azt a gyenge, dolláronkénti 155-162-es sávot, amikor a jegybank már újra beavatkozik. A japán jegybank kormányzóhelyettese még fűtötte is ezeket a várakozásokat, mondván, nem emelnek kamatot, hacsak a pénzügyi piacok nem válnak instabillá. Persze a jegybank más szinten is úgy dönthet, hogy instabil a piac, és bármikor léphet, hogy ismét záruljanak a carry trade pozíciók.

Nyilatkoznak a jegybankelnökök

A japán jegybankelnök augusztus 23-án fog beszédet mondani a japán parlamentben, míg Jerome Powell, a Fed elnöke ugyanaznap tartja meg szokásos éves beszédét Jackson Hole-ban. Ha a japán jegybankelnök azt sugallja, hogy nem lesz kamatemelés, Powell pedig arra utal, hogy nem lesz gyors az amerikai kamatcsökkentési ciklus, vagyis a jen és a dollár kamatkülönbözete tartósan magas marad, akkor értelemszerűen felbátorodhatnak a carry traderek.

Ha viszont Powell akárcsak elméleti lehetőségként felveti, hogy szeptemberben akár 50 bázisponttal is csökkenthet a Fed, máris pánikszerűen menekülhetnek a kamatkülönbözetre játszó befektetők.

Persze az sem kizárt, hogy a japán jegybank ismét hatékony lesz: elaltatja a piac éberségét, utána egy váratlan kamatemeléssel csap le a piacra, ami hosszabb távon is elveheti a már nem is annyira olcsó jenre spekulálók kedvét.

Vérszemet kaptak

Az amerikai tőzsdeindexek mindenesetre már ledolgozták a jen carry trade pozíciók zárása által okozott zuhanást, és ugyanez történt a japán tőzsdén is. Ez arra utal, hogy egyelőre nagy maradt a kockázatvállalási készség, egy összeomlástól nem ijedtek meg a befektetők, sőt, egyenesen vérszemet kaptak. A volatilitás ugyanakkor fennmaradhat, hisz most már japán jegybank is rugalmas lehet, hogy elejét vegye a jen túlzott gyengítésének, és a Fed akár még segíthet is neki, hisz a piacok stabilitása neki is célja.