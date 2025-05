A Meta a napokban arra figyelmeztette európai felhasználóit, hogy „lényegesen rosszabb” tapasztalatokkal szembesülhetnek az Európai Bizottság egyik kulcsfontosságú szabályozási döntése miatt – foglalta össze az Index.

A vállalat új „hozzájárulás vagy fizetés” modellje, amelyben a felhasználók választhatnak az előfizetés vagy a személyes adataik Facebookról és Instagramról való egyesítése között, nem felel meg az unió digitális piacokról szóló jogszabályának – állapította meg az Európai Bizottság. A döntés nyomán a techóriásra 200 millió eurós, azaz közel 81 milliárd forintos bírságot szabtak ki.

Az Európai Bizottságtól a jogszabállyal kapcsolatos visszajelzések alapján arra számítunk, hogy bizonyos módosításokat kell végrehajtanunk a modellünkön

– áll a Meta a negyedéves jelentésében.

A vállalat arra is figyelmeztetett, hogy a módosítások jelentősen ronthatják az európai felhasználók élményét, és komoly hatással lehetnek a cég európai működésére és bevételeire is. Véleményük szerint a következmények már idén is érzékelhetőek lehetnek, és fennállhatnak egészen addig, amíg le nem zárul a fellebbezési folyamat.

A portál hozzátette, hogy nem a Meta volt az egyetlen nagy amerikai cég, amelyre jelentős bírságokat szabott ki az uniós testület. Szintén áprilisban kapott 500 millió eurós (202 milliárd forint) büntetést az Apple az App Store-ban alkalmazott gyakorlata miatt.