A Starship űrrakétát a SpaceX texasi űrbázisán, a Starbase-en tervezték kilőni helyi idő szerint szerdán késő este. Ez lett volna a 10. tesztrepülés, azonban annak előkészülete során, az indítóállásban méretes tűzcsóva alakult ki a hajó körül.

Context: SpaceX's Starship for Flight 10 just exploded on the test stand.pic.twitter.com/Zf2Cu0oYq7