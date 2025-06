Egy év telt el azóta, hogy az Uber újraindította Uber Taxi szolgáltatását Budapesten. A nemzetközi mobilitási platform budapesti visszatérése óta az utasok több mint 23 millió kilométert tettek meg az alkalmazáson keresztül rendelt utak során. Az Uber utasok közössége hónapról hónapra bővül, mára közel 500 ezer felhasználót számlál.

Hétköznapokon a délután 16 és 19 óra közötti időszak a legnépszerűbb, míg a legforgalmasabb napok a szombat és a vasárnap.

Az utasok és sofőrök kivételes értékeléseket kapnak: a sofőrök 4,96, az utasok 4,95 átlagos értékeléssel rendelkeznek az 5-ből.

Az évforduló alkalmából az Uber egy különleges, szezonális terméket indít útjára Budapesten: az Uber Boat-ot, amely az Uber alkalmazás használatán keresztül új lehetőséget kínál Budapest felfedezésére, így a város ikonikus nevezetességeit új perspektívából ismerhetjük meg. Az Uber Boat 15 perces városnéző hajóutakat kínál a Dunán, amelyek a Vigadó térhez közeli 8A kikötőből indulnak és oda is térnek vissza.

A hajós szolgáltatást biztosító helyi partner, a Duna Port Kft., amely engedéllyel rendelkező hajóival és tapasztalt személyzetével biztonságos és látványos élményt nyújt., Az utak június 12-14. között 10:00 és 21:00, míg június 15-től 12:00 és 20:00 óra között foglalhatók. Az Uber Boat budapesti indulásával a magyar főváros olyan exkluzív desztinációk sorához csatlakozik, mint London, Velence, Párizs, Athén vagy Ibiza, ahol az Uber már olyan vízi szolgáltatásokat is kínál, mint például az Uber Yacht vagy Uber Cruise.

Új lehetőségek

„Büszkék vagyunk arra, milyen dinamikusan tudunk új szolgáltatásokat és funkciókat bevezetni a budapestiek hatékonyabb városi közlekedése érdekében. Az Uber Boat bevezetése számomra személyesen is különleges élmény – London és Mykonos után Budapest az első főváros a régióban, ahol lehetővé tettük a város felfedezését a Dunáról” – mondta Kardos Eszter, az Uber magyarországi vezetője.

Az Uber budapesti első évében nemcsak a taxizás, hanem az utazási élmény is megújult. A Lime e-rollerekkel használatának lehetősége mellett új szolgáltatások is megjelentek: az Uber Comfort tágas járműveket, fokozott kényelmet és személyre szabható preferenciákat kínál – például hőmérséklet-beállítást vagy beszélgetős/csendes utazási módot –, mindezt változatlan áron. Az Uber Green a fenntartható közlekedés új szintjét képviseli, kizárólag hibrid vagy teljesen elektromos járművekkel működik, így például lehetővé teszi a behajtást a Margitszigetre is.

Biztonság első helyen

A biztonság továbbra is az Uber egyik legfontosabb prioritása. Az iparágban vezető biztonsági funkciók – például az anonimizált kommunikáció, a PIN-kódos azonosítás, a valós idejű tartózkodás megosztása, a 24/7 magyar nyelvű ügyfélszolgálat és a sürgősségi elérhetőségek – mind hozzájárulnak a még biztonságosabb utazáshoz. A 12 órás vezetési időkorlát bevezetésével az Uber új szintre emelte az esetleges fáradtságból adódó balesetek megelőzését és a sofőrbiztonságot Budapest közlekedési ökoszisztémájában.

A vállalat ezen a héten hivatalosan is megkezdi Budapesten túli terjeszkedését: június 13-tól Miskolcon is elérhető az Uber, így a borsodi megyeszékhely Magyarország második Uber-városa lesz.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az Uber magyarországi partnerei lehetünk, és örömmel indítjuk el a szolgáltatást Miskolcon is, Budapest után. Közös célunk, hogy vezető szerepet töltsünk be az innovatív, alkalmazás-alapú személyszállítási megoldások terén, valódi alternatívát kínálva az utasoknak, miközben új kereseti lehetőségeket teremtünk a helyi sofőröknek” – mondta Reich Ádám, az F Mobilitás Kft., az Uber magyarországi partnercégének ügyvezető igazgatója.