A társaság nettó árbevétele 2023-ban elérte a 337,8 millió eurót, amely 20 százalékkal nagyobb 2022-hez képest. Emellett nettó 74 millió euró nyereséget termelt. Ezzel két év alatt 47 millió euróra csökkentette a koronavírus-járvány alatt felhalmozott veszteségét.

A társaság azt írja közleményében, hogy a javuló utas- és áruforgalmi adatoknak hála a repülőtér négy év után leküzdötte a koronavírus-járvány okozta nehézségeket, noha a visszaépülés folyamata már 2022-ben elkezdődött.

Tavaly várakozáson felüli volt az utasforgalom a légikikötőben, mintegy 14,7 millióan fordultak meg. A közlemény szerint ez a szám a járvány előtti utasforgalom 91 százalékának a visszaépülését jelenti.

A légiáru mennyisége sosem látott rekordot döntött 2023-ban: a BUD Cargo City több mint 200 ezer tonna árut kezelt.

A társaság arra számít, hogy az idei utasforgalom már a 2019-es rekordévet is felül fogja múlni, akár a 17 milliót is megközelítheti. Ezen felül a cargo volumen is egy újabb, 240 ezer tonnás mérföldkövet is elérhet.

A repülőtér-üzemeltető összesen 77 millió euró, azaz nagyjából 30 milliárd forint értekben hajtott vége infrastrukturális és kapacitásbővítő fejlesztéseket 2023-ban.

Mindemellett a Budapest Airport tavaly megújította a lejáró banki hiteleit, amellyel újabb 7 évvel meghosszabbította a pénzügyi stabilitás egyik fontos oszlopát – írják.

Hozzátették, hogy mindezek az eredmények lehetővé tették, hogy a Budapest Airport magyar anyavállalata négy év után 43 millió euró osztalékfizetésben részesüljön.