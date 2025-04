Az amerikai elnök arról beszélt, Kína tegnap 34 százalékos viszontvámokat jelentett be az Egyesült Államokból érkező termékekre vonatkozóan az eddigi, rekordot jelentő nem monetáris vámjain felül. Trump ehhez még hozzácsatolta azt is, hogy állítása szerint Kína a felsoroltakon felül is illegálisan támogatja a vállalatokat, sőt, masszív, hosszú távú valutamanipulációt alkalmaz.

Trump a Truth Social-ön felidézte, korábban arra figyelmeztetett, hogy minden olyan ország, amely megtorló intézkedéseket tesz az Egyesült Államok ellen azáltal, hogy további vámokat vet ki, annak számolnia kell azzal, hogy a már meglévő vámokon túlmenően azonnal új és lényegesen magasabb vámokkal kell szembenéznie.

Ennek értelmében az amerikai elnök arra figyelmeztetett: ha Kína nem vonja vissza a 34 százalékos viszontvámokat keddig, akkor április 9-től további 50 százalékos vámokat vet ki Kínára az Egyesült Államok.

Azt is közölte, hogy mindezen felül a Kínával folytatott, az adminisztrációval kért találkozókkal kapcsolatos minden nemű tárgyalást megszakítanak, ugyanakkor más országokkal, amelyek szinten találkozókat kértek, azonnal megkezdődnek a tárgyalások.