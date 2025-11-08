Belgrádban építkezhet Donald Trump veje, miután a szerb parlament elfogadott egy törvényt, amely lehetővé teszi Jared Kushner terveit. A cég, az Affinity Partners egy luxushotel és apartmankomplexum építését tervezte a volt jugoszláv hadsereg főhadiszállásának helyén – írta a BBC.

A romos épület, amelyet a NATO-erők bombáztak 1999-ben, hogy megállítsák a szerb katonai hadjáratot Koszovóban, szimbolikus értékkel bír egyesek számára, akik emlékműként és a katonai szövetséggel szembeni folyamatos ellenállás jelképeként tekintenek rá.

Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke, aki szoros kapcsolatokat ápol Trumppal, a tiltakozások és a jogi kihívások ellenére is támogatta a terveket.

Tavaly a szerb kormány megfosztotta az épületet a védett státusztól, és 99 éves bérleti szerződést kötött Kushner cégével, amely egy 500 millió dolláros (379,9 millió font) fejlesztést tervezett. A döntés tüntetéseket váltott ki, és vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy egy szerb tisztviselő hamisította-e a folyamat során az épület státuszának megváltoztatásához használt dokumentumokat.

Egy júniusi, a BBC-vel folytatott beszélgetésben Vucic megvédte a javaslatot, mondván, hogy „fontos leküzdeni az 1999-es terheket”. Úgy fogalmazott, „készen állunk arra, hogy jobb kapcsolatokat építsünk ki az Egyesült Államokkal – ez rendkívül fontos ennek az országnak”.

Vucic pártja – amely többséggel rendelkezik a parlamentben – megszavazta a terület megtisztítását, az ellenzéki politikusok alkotmányellenesnek minősítették a döntést, köztük Aleksandar Jovanovic is, aki egyenesen bűncselekménynek minősítette, és az AFP hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a nevezetességet „kaszinók és jakuzzik” fogják helyettesíteni.

Eközben a balközép képviselő, Marinika Tepicc azt nyilatkozta, hogy a kormány feláldozza az ország történelmét, „hogy Trump kedvében járjon” – írta a Politico.

A törvény elfogadását építészeti szakértők is bírálták.

Első elnökválasztási kampánya előtt – szerb médiaértesülések szerint – Trump fontolgatta egy szálloda építését Belgrádban. Kushner azonban tavaly márciusban azt nyilatkozta a New York Timesnak, hogy nem tudott apósa állítólagos korábbi érdeklődéséről.