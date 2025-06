A lengyelek épp úgy vannak a tengerpartjukkal, mint mi a Balatonnal. A szocializmusban teljesen kézenfekvő helyszíne volt a nyaralásnak, aztán az emberek egy kicsit kiszerettek belőle, a horvát Adria sokkal menőbb lett: hosszabb a szezon, garantáltabb a jó idő, ráadásul a lengyelek híresen sokat szeretnek utazni.

Lassan, de biztosan ahogy itt a Balaton, ott a Balti-tenger is a luxus szinonimája lesz. Jellemző, hogy 2023 nyarán a jelenlegi kormányfőt, Donald Tuskot azzal próbáltál célkereszbe állítani a választási kampány során, hogy az egyik híres lengyel üdülőhelyen tékozolt a népes családjával. Még a vele szemben barátságos sajtó s azt számolgatta, hogy mennyibe kerülhetett neki egy ilyen kiruccanás -

pedig nem volt semmi Ferrari, jacht, meg Hermés táska négy színben - csak átlagos tengerparti nyaralós képek.

Amiben még sokban hasonlít a Balti-tenger partja a Balatonhoz, hogy mára nem csupán a nyári kikapcsolódás helyszíne. Egyre több befektető tekinti a tengerparti ingatlanokat komoly alternatívának a legnagyobb lengyel városokban található apartmanokkal szemben. Mi több, egyes üdülőhelyeken a lakásárak magasabbak, mint a fővárosban Varsóban - ahol már így is nagyjából 40 százalékkal magasabb az átlagos négyzetméter ár, mint mondjuk Budapesten.

Mindegyik közül a legmenőbb, legfelkapottabb és értelemszerűen a legdrágább település az nem más, a keskeny Hel-földnyelven fekvő, számos stranddal rendelkező Jastarnia. A piacon a lakások és házak átlagos négyzetméterára eléri a 24 350 zlotyt (2,3 millió forintot) – írja a Business Insider Polska.

A másik véglet Darłowo, a Wieprza folyó torkolatánál, ahol a lakások átlagos ára négyzetméterenként 9050 zloty körül alakul. Különösen érdekesek az összehasonlítások a szárazföld belsejében fekvő, nem kevésbé frekventált nagyvárosokkal. A végtelen hosszú, homokos strandokkal büszkélkedő Mielnóban egy lakásért négyzetméterenként 16 220 zlotyt kérnek – ami majdnem kétszerese például lódzi áraknak.

A tengerparti ingatlanok árának emelkedése több tényező eredménye. A lengyel társadalomban egyre többen mondhatják el magukról – Lázár Jánoshoz hasonlóan – hogy jó módban élnek, a tengerparti üdülőhelyek közben dinamikusan fejlődnek, valamint a közúti és vasúti infrastruktúrát is folyamatosan fejlesztik, ami megkönnyíti az ország minden szegletéből való eljutást.

Gdansk belvárosa Kép: Getty Images , Sean Gallup

Továbbra is vonzó befektetési célpont persze Spanyolország, Horvátország, sőt, az utóbbi időben Bulgária is a hihetetlenül kedvező ingatlanáraival,

ám a tapintható éghajlatváltozás kezdi észak felé terelni a tömegeket, ennek pedig nagy nyertese lehet a Balti-tenger.

A vize persze kifejezetten hűvös még nyáron is, a szezon szigorúan két hónap – ám az üdülési szokások is kezdenek megváltozni, méghozzá az aktív kikapcsolódás irányába – nem véletlen, hogy turisták millió látogatnak ide nyaranta és ebben persze e befektetők is bőven megtérülő lehetőséget látnak.