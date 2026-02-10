Technikai hiba miatt átmenetileg nem elérhetőek az MBH Bank elektronikus csatornái, kivéve az MBH Netbank (korábban BB) felületet - közölte a pénzintézet kedden.
Hozzátették: a fióki ügyintézés is szünetel, de az ügyfeleik a bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig.
Közölték, munkatársaik nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán.
"Az esetleges kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk és köszönjük ügyfeleink türelmét" - írták.
