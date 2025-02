A fentiek érdekében több pontos is módosult a földforgalmi törvény, például szigorodott az első 10 hektár megszerzésére vonatkozó szabályozás, pontosították a haszonbérleti szerződések módosítására vonatkozó feltételeket, valamint a föld adásvételére és haszonbérletére vonatkozó előírások is módosultak., ahogy az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok is.

A közlemény szerint az agrárium egyik legégetőbb problémája a gazdálkodói réteg elöregedése, ezért a generációváltás minél sikeresebb megvalósítását célozva módosult a gazdaságátadásról szóló törvény is, a NAK javaslatának megfelelően a gazdaságátadás szereplőinek terhei csökkentése érdekében.

Kapcsolódó Súlyos hiba és önbecsapás a magyar gazdákat hibáztatni

A mezőgazdasági termelők adózási szabályai kapcsán is fontos változások léptek életbe: a NAK és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével (MAGOSZ) közös kezdeményezésének köszönhetően a gazdaságátadás minden formája mentesült az adó- és illetékfizetési kötelezettség alól – közölték.

Mindemellett a gazdaságátadó pedig akkor sem veszíti el a korábbi termőföldszerzéshez kapcsolódó illetékmentességét, ha gazdaságátadási szerződés keretén belül olyan termőföld tulajdonjogát adja át a gazdaságátvevő részére, ahol még nem telt le a mentesség feltételeként vállalt 5 év.

Mindezeken túlmenően bekerült az őszi adócsomagba az illetékekről szóló törvény módosítása is, aminek köszönhetően nem minősül a termőföldszerzéshez kapcsolódó illetékmentességi feltétel megszegésének, ha a vagyonszerző a termőföld használatát olyan családi mezőgazdasági társaság javára engedi át, amelyben tag – írja a NAK.

Módosították továbbá a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló rendeletet is, így az élelmiszert előállító kistermelők és a bevételi plafont el nem érő mezőgazdasági őstermelők egyszerűsített adminisztrációs szabályokat választhatnak.