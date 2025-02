Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentése alapján jelentős adókedvezmények várhatóak idén és 2026-ban. A csed és gyed után nem kell majd személyi jövedelemadót (szja) fizetni, és a két- és háromgyermekes anyák az élethosszig tartó szja-mentességet is megkapják. A nyugdíjasok pedig egy meghatározott összegig visszaigényelhetik az alapvető élelmiszerek után fizetett áfát. Most kifejezetten az szja-mentességre fókuszálunk.

Jelenleg 25 éves korig és maximum az átlagbérig mindenki szja-adómentességet élvezhet, ahogy – szintén az átlagbérig – a 30 éves kor alatti édesanyák is. A hétvégén ismertetett kormányzati döntés értelmében az átlagbérig terjedő felső plafont a 30 éves kor alatti édesanyák esetében eltörlik. Az adókedvezmény mértéke független lesz attól, hogy mennyit keres az anya, valamint fontos változás az is, hogy a meglévő gyermekekre is érvényes lesz az új jogszabály.

A miniszterelnök ígérete szerint amennyiben egy édesanyának három vagy annál több gyermeke van, akkor már októbertől az élete végéig élvezheti az adómentességet. Lépcsőzetesen a kétgyermekes édesanyák is megkapják élethosszig tartó szja-mentesség:

a 40 év alatti kétgyermekes anyukáknál 2026 januárjától lép életbe az adómentesség,

2027-től a 40–50 év közötti nőknél,

2028-tól az 50–60 év közöttiekre,

majd 2029-től a 60 év felettiekre is érvényes lesz.

Ezzel a költséggel számolnak

Az Index birtokába jutott kormányzati számítás szerint a legnagyobb kiadással a kétgyermekes édesanyákat érintő szja-mentesség jár, ami 600-700 milliárd forintos kiadást jelent. A kalkuláció szerint

a 25 év alattiak szja-adómentessége – ezt 2022-ben vezette be a kormány – 230 milliárd forint bevételkiesést jelent 2026-ra a költségvetésből. Éves szinten 550-600 ezer főt érint az intézkedés.

– ezt 2022-ben vezette be a kormány – 230 milliárd forint bevételkiesést jelent 2026-ra a költségvetésből. Éves szinten 550-600 ezer főt érint az intézkedés. 2023 óta a 30 év alatti édesanyák mentesülnek az szja-fizetés alól. A kormány úgy számol, hogy ha valamennyi 30 év alatti anya szja-mentes lesz, akkor az 55-65 ezer főt érint. Az éves költségvetési hatása 40 milliárdra tehető. Mivel az átlagbérig terjedő korlát is megszűnik 2026-tól, és a kedvezményt azok is megkapják visszamenőleg, akiknek a gyereke a bevezetése előtt született, további 10 milliárd forintos terhet jelent a költségvetésnek.

A kormány úgy számol, hogy ha valamennyi 30 év alatti anya szja-mentes lesz, akkor az 55-65 ezer főt érint. Az éves költségvetési hatása 40 milliárdra tehető. Mivel az átlagbérig terjedő korlát is megszűnik 2026-tól, és a kedvezményt azok is megkapják visszamenőleg, akiknek a gyereke a bevezetése előtt született, további 10 milliárd forintos terhet jelent a költségvetésnek. A 40 év alatti kétgyermekes édesanyák adómentessége (ami 2026-ban lép életbe) mintegy 120 ezer anyát érint és mintegy 120 milliárd forintot hagy a családoknál. A kormány számítása szerint valamennyi kétgyermekes anya adómentessége 600-700 ezer családot érintene és összesen 600-700 milliárd forintos kiadást jelentene. Az intézkedés 2027-ben és 2028-ban további 200-220 ezer anyát, 2029-ben pedig 110 ezer főt érint kedvezően.

(ami 2026-ban lép életbe) mintegy 120 ezer anyát érint és mintegy 120 milliárd forintot hagy a családoknál. A kormány számítása szerint valamennyi kétgyermekes anya adómentessége 600-700 ezer családot érintene és összesen 600-700 milliárd forintos kiadást jelentene. Az intézkedés 2027-ben és 2028-ban további 200-220 ezer anyát, 2029-ben pedig 110 ezer főt érint kedvezően. A háromgyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége teljesen új elem, októbertől élesedik. Ezzel 2026-ra további 200 milliárd forintot helyeznek így át a családok zsebébe, és mintegy 200-250 ezer édesanyát érint a bejelentés.

teljesen új elem, októbertől élesedik. Ezzel 2026-ra további 200 milliárd forintot helyeznek így át a családok zsebébe, és mintegy 200-250 ezer édesanyát érint a bejelentés. A négygyermekesek adókedvezménye folytatódik, ez 65-70 ezer főt érint, a költségvetésben pedig 50 milliárd forinttal számolnak.

A csed és a gyed is változik

Az édesanyáknak járó szja-mentesség alkalmazása mellett az apák igénybe vehetik a családi adókedvezményt. A csed és gyed teljes szja-mentessége szintén új elem, júliustól élesedik. „A fenti intézkedés hatására a jelenleg szja-köteles csed és gyed az esetek nagy részében mentesülne az szja alól, így érdemes – és egyszerűbb – lenne azt teljesen mentesíteni. Az intézkedés további előnye, hogy mérsékelné a munkából a szülés miatt kieső anyák jövedelmének visszaesését” – olvasható egy nem nyilvános kormányzati háttéranyagban, amelyben kifejtik, hogy ennek többletköltsége 10 milliárd forint, és évente 20-40 ezer édesanyát érint.

A csecsemőgondozási díj, azaz a csed, a szülési szabadság 24 hetére, azaz 168 napig jár. Megegyezik a korábbi fizetéssel, amelyből kizárólag 15 százalék szja-t vonnak le. A gyermekgondozási díj, azaz a gyed, fő szabály szerint a csedet követően a gyermek kétéves koráig jár. A gyed összege a figyelembe vehető bér 70 százalékának felel meg, de nem lehet magasabb, mint a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka.