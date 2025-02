Orbán Viktor bizakodó volt

- reagált a beszédet a helyszínen meghallgató Szűcs Gábor, a XXI. Század Intézet elemzője az Economx azon kérdésére, mi a legfontosabb szempont, amit a leginkább ki kell emelni a 26. évértékelőből.

Az elemző kiemelte, Orbán Viktor miniszterelnök az idei évértékelője kezdetén a saját egy évvel ezelőtti beszédét idézte, amiben azt mondta, hogy nagy esélyek nyílhatnak meg Magyarország előtt, és ha a Jóisten megsegít minket, akkor 2024 végére Magyarország mozgástere nem csökken, hanem tágul. Ezzel akkor Donald Trump győzelmére, illetve az amerikai választások lehetséges eredményére utalt, ami azóta valóssággá vált, és azóta a Trump-adminisztráció komoly lépéseket tett a béke érdekben – fogalmazott.

Kiemelte, az Ukrajnában zajló háborút lezáró béke nemcsak azért fontos, mert így vége az öldöklésnek, de hazánk számára gazdasági érdek, hogy elhallgassanak a fegyverek. Ugyanakkor az már most is látszik, hogy Trump megválasztása, és a béke megteremtésének híre óta erősödött a forint árfolyama az euróval, és dollárral szemben, a tőzsde szépen emelkedik, és erősödött a befektetői bizalom Magyarország irányába

Orbán Viktor bizakodása szerinte abból is látszik, hogy olyan családvédelmi intézkedéseket jelentett be, mint például

a két- és háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentessége,

illetve a csed és a gyed szja-mentessége, amelyek nyilvánvalóan milliárdos terhet jelentenek a költségvetés számára, ugyanakkor a kormányfő szerint ez nem fogja megviselni a büdzsét, és képes lesz az ország kigazdálkodni az új nemzetközi lehetőségeknek köszönhetően.

Schiffer András: Orbán Viktor tovább kíván menni a zsákutcába Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjéről szólva Schiffer András elmondta, hogy abból nem derült ki, miért szavazzanak az emberek a Fideszre. Arról is beszélt, lehet, ki kell mennie idén a Pride-ra, illetve hogy így képtelenség Magyarországot fejlődő pályán tartani. Részletek ITT.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon milyen fedezete lehet Orbán Viktor bejelentéseinek.

Azt azért láthattuk már korábban is, hogy ha a miniszterelnök bejelent valamit, az általában kellőképpen meg van alapozva ahhoz, hogy ne kelljen utána abból kifarolni. Mondhatjuk, hogy a kormányfő szava egyfajta garancia a megvalósulásra

– magyarázta az elemző. Felidézte, hogy a két elképesztő válság, a Covid és a háború előtt, szárnyalt a magyar gazdaság, sőt a világjárvány első évében értük el a 7 százalékos gazdasági növekedést. Magyarország képes komoly gazdasági pályára állni, csak amikor két ilyen gyomrost visznek be neki, akkor nyilván azért kell pár év, hogy abból felálljon. Szerintem ez most megtörténhet – tette hozzá Szűcs Gábor.

Ugyanakkor a háborúnak még nincs vége, van egy tervezett békekötési dátum május 8-ára, és bár még ez nem történt meg, már így is érzékelni a béketárgyalások okozta gazdasági javulás jeleit. A gazdasági növekedésre, az Orbán Viktor által bejelentett intézkedésekre garanciát jelenthet az, hogy 4,7 millió ember dolgozik, soha nem dolgoztak még ennyien. Azzal, hogy mindenki dolgozik, mindenkinek van megélhetése, mindenkinek van bevétele, adóbevételek keletkeznek, amiből a kormányzat aztán képes különféle, például családvédelmi intézkedéseket finanszírozni – magyarázta.

Kitért a konnektivitásra is: mivel hazánk korábban sem volt hajlandó ideológiai alapon szelektálni a külpolitikai partnerek között, így most van lehetősége arra, hogy az Egyesült Államokból, Kínából, vagy bármelyik más keleti és nyugati partnerünktől működő tőkét vonjunk be Magyarországra. Németország az elsődleges kereskedelmi partnerünk, de azt kell látnunk, hogy a német gazdaság jelenleg recesszióban van, nem alapozhatunk csak rájuk. Ezért is lesz nagyon fontos a holnapi németországi választás eredménye – tette hozzá.

Orbán Viktor a beszédében keményen üzent a kereskedelmi láncoknak, ha nem lesz megállapodás az infláció letöréséről, akkor újra hatósági árakat vezetnek be, illetve a kereskedelmi haszon mértékét is csökkenthetik.

Ez benne van a pakliban, ahogy Orbán Viktor is elmondta, amennyiben egyes áruházláncok, vagy egyes kereskedők úgy gondolják, hogy ők a magyar embereken szeretnének extraprofitot elérni, akkor a kormány itt beavatkozhat, és szerintem be is kell

– szögezte le. Hozzátette: hiszek a kapitalizmus vívmányaiban, a piacgazdaságban, de az államnak van egy szociális szerepe, és az állam szociális szerepkörébe tartozik az, hogy ha nagyon elszabadulnak az árak, ha ez kiemelt megterhelést jelent az állampolgárokra, akkor itt egy felelős kormánynak lépnie kell.

Szűcs Gábor szerint erről szóltak a korábbi árstopok, és erről szólhatnak a jövőben is, amennyiben lesznek. Egyáltalán nem a piac torzítása a cél, hanem hogy egy értelmezhető árszinten tartsanak bizonyos termékeket. Ilyen lehet üzemanyag, de ilyenek lehetnek az alapvető élelmiszerek is, amelyek miatt az embereknek magasabb az inflációs érzetük.

Erről beszélt Orbán Viktor. Ezzel egyébként jelentősen le lehet nyomni az inflációt is, és javítani lehet az inflációs érzeten is – zárta gyorselemzését a XXI. Század Intézet munkatársa.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök ma több gazdasági programot bejelentett az évértékelő beszédében:

100 új gyár program,

Palkovics László rehabilitása a technológiai váltásért,

Európa legnagyobb adócsökkentése: a két és háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentessége,

a csed és gyed adómentessége,

Diákváros, 18 ezer kollégiumi hellyel,

az infláció letörése, akár árstoppal,

a nyugdíjasok számára pedig a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek esetén egy bizonyos havi összegig visszatérítik majd az áfát.