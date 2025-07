Idén tavasszal ismét megmozdult a lakásbiztosítási piac a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen közölt, első negyedéves adatai szerint. Nőtt az átlagdíj, de még ennél is jobban bővült a biztosítási védelem – vagyis egyre több ügyfél kap egyre többet a pénzéért. A jegybank tájékoztatásból kiderül, hogy az év elején lezajlott biztosítási kampány idén is érzékelhető versenyt teremtett a szolgáltatók között.

Többet fizetünk, de még többet kapunk

2025 áprilisában a teljeskörű (ingatlan és ingóság) lakásbiztosítások átlagos éves díja 64 400 forint volt, ami 8,7 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

A fővárosban 5,7 százalékos volt az emelkedés,

míg Budapesten kívül átlagosan 9,3 százalékkal növekedtek a díjak.

A biztosítások mögött álló fedezeti összeg – vagyis a kifizethető kártérítés maximális értéke – azonban még ennél is jobban, mintegy 20 százalékkal nőtt. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek ugyan többet fizetnek, de cserébe jóval magasabb értékű védelemhez jutnak.

A 70 millió forintos biztosítási összeggel kalkulált díjak például a kampány hatására átlagosan több mint 6 százalékkal csökkentek – vagyis a nagyobb értékű ingatlanokat biztosítók most kedvezőbb áron juthattak megfelelő fedezethez.

Megmozdult a piac a kampány során

A 2025 márciusi lakásbiztosítási kampány során közel 400 ezer szerződést kötöttek újra vagy módosítottak az ügyfelek – ez ugyan elmarad a tavalyi rekordév eredményétől, de még így is jelentős aktivitást jelez. A 2025-ös lakásbiztosítási kampány a tavalyi aktivitás 80 százalékos szintjét hozta.

A verseny fokozódására utal, hogy a négy legnagyobb biztosító részesedése az új ajánlatokból 64 százalékról 58 százalékra csökkent, míg kisebb szereplők – az úgynevezett „kihívók” – látványosan tudtak teret nyerni. Míg 2024-ben a kihívók az ajánlatok 36 százalékát kapták, addig idén ez már 42 százalék volt.

A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (mfo-k) is egyre népszerűbbek, ezekből a szerződésállomány immár átlépte a 100 ezres darabszámot. 2023 végén 40 ezernél alig volt magasabb ez a szám.

Ezek a termékek jellemzően nemcsak olcsóbbak, de modernebb szolgáltatási csomagot is kínálnak: átlagdíjuk közel 20 százalékkal alacsonyabb, miközben a szolgáltatásaik értéke több mint 20 százalékkal haladja meg a piaci átlagot.

A 14 lakásbiztosítást kínáló biztosító közül 13-nak van jelenleg ilyen terméke. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) márciusi adatai szerint az alkuszi kötéseknek 28–30 százaléka ebből a körből kerül ki, a biztosítói kötések között alacsonyabb ez az arány.

Javuló arány, csökkenő alulbiztosítottság

A hazai lakásbiztosítási lefedettség továbbra is erős: a mintegy 3,1 millió lakott ingatlan közül 82 százalék rendelkezik teljeskörű lakásbiztosítással. A biztosított értékek növekedése alapján arra lehet következtetni, hogy az alulbiztosítottság – vagyis amikor a biztosítási összeg nem fedezné a teljes újraépítési vagy pótlási költséget – fokozatosan csökken. Azonban itt még van bőven teendő, hiszen az edukációnak kiemelt szerep jut ezen a téren.

A legnagyobb átlagos biztosítási összegek továbbra is Budapesten jellemzőek: a fővárosi lakások négyzetméterre vetített biztosítási értéke közel 25 százalékkal haladja meg az országos átlagot. Nem meglepő módon itt a biztosítási díjak is magasabbak: míg országosan egy társasházi albetét éves díja 25 ezer forint, Budapesten ez az összeg eléri a 31 ezret is.

A statisztikai hivatal adatai szerint a 4 millió lakott ingatlan háromnegyede rendelkezik teljes fedezetet nyújtó biztosítással, az arányon a lakásbiztosítási kampányok érdemben nem változtattak. Az MNB statisztikai adatszolgáltatása kiemeli: a társasházbiztosítások miatti redundancia kiszűrésére nincs lehetőségük, hiszen gyakori, hogy az ott lakók helyett közös épületbiztosítást köt a ház, ami az albetétekre (lakásokra) is vonatkozik. A csak ingóságra vonatkozó szerződésekből közel 400 ezer darab van érvényben, valószínűleg pont a társasházi szerződésekből kifolyólag.

Érdekesség, hogy a nem lakott ingatlanokra kötött biztosítások száma meghaladja a 200 ezret. Korábban ez a szám alacsonyabb szokott lenni, hiszen sokan azt gondolták, hogy azokra a házakra nem érdemes biztosítást kötni, amiben nem élnek életvitelszerűen, de ez a trend szerencsére megfordulni látszik.

Minden évben érdemes újraszámolni

Az MNB arra figyelmezteti a lakosságot, hogy érdemes évente újragondolni a biztosítási szerződéseket. Kiemelten fontos, hogy a biztosítási összegek kövessék az ingatlan- és építőipari árak változását, valamint hogy a választott szolgáltatáscsomag valóban lefedje a valós kockázatokat.

Az idei változás értelmében az ügyfelek március 1 és 31. között bármikor felmondhatják a szerződést, azok április 30-ig érvényben maradnak, így a biztosítási ajánlatok felmérésére elegendő ideje lesz az ügyfeleknek. A szerződések felmondásának március 31. éjfélig be is kell érkeznie a meglévő biztosítóhoz, a szerződések április 30-ával szűnnek meg. Az új szerződések egységesen május 1-jével lépnek hatályba.

A fő szempont az alulbiztosítottság elkerülése. A legfontosabb mérőszám az újjáépítési érték, amely nem egyenlő a forgalmi értékkel. Egyes térségekben a forgalmi érték jelentősen elmaradhat az újjáépítés valódi költségétől, míg a főváros elit kerületeiben többszörösen meg is haladhatja azt. 600 ezer forint/négyzetméter alatti szinten majdnem biztos, hogy alulbiztosított az ingatlan.

Fontos az előzetes leltár: az ingóságok esetében nagyon gyakori az alulbecslés, a becsültnél akár 100 százalékkal nagyobb is lehet a tényleges érték. Amennyiben a lakásbiztosítási szerződést az elmúlt 2-3 évben nem vizsgáltuk felül, akkor ezt most mindenképp érdemes megtenni.