A qvik fizetési megoldás megjelenésével jóval egyszerűbbé vált elektronikus úton elintézni az egymás közötti pénzügyeket, miközben az egész művelet csak másodperceket vesz igénybe. A qvik kérelmen alapuló műveletek egy sor, hétköznapi helyzetben praktikus segítséget jelentenek – és persze megkímélnek a pénzkéréssel járó, sokszor kellemetlen helyzetektől is. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint ugrásszerűen nő a qvik használata Magyarországon.

Jóval egyszerűbbé és gyorsabbá tette a magánszemélyek közötti pénzmozgások lebonyolítását az Azonnali Fizetési Rendszeren (AFR) alapuló qvik fizetési megoldás, azon belül is a qvik kérelem megjelenése.

Utóbbi egy olyan, az elektronikus banki felületeken – internet- vagy mobilbankon – küldött üzenet, amelynek a küldője azonnali átutalást kérhet saját számlájára a címzettől.

Ennek nyomán a kérelemnek tartalmaznia kell a kért összeget és minden olyan adatot, amely egy átutalás elindításához minimálisan szükséges. A qvik-kérelem beérkezése után a címzett a kérelmet elfogadhatja azonnal vagy egy későbbi időpontban – de az érvényességi időn belül –, illetve elutasíthatja, és persze figyelmen kívül is hagyhatja. A fizető fél jóváhagyása után pedig a kezdeményező fél másodperceken belül megkapja a címzett által jóváhagyott összeget.

Nagyon gyorsan terjed a qvik használata

A 2024. szeptemberében elindult qvik persze nem csak a magánszemélyek közötti, fizetési kérelmen alapuló tranzakcióknál hoz forradalmi változást, hanem a teljes elektronikus pénzforgalomban is. Ezt jól alátámasztják a Magyar Nemzeti Bank statisztikai adatai is:

ezek szerint 2025. harmadik negyedévében már 421 ezer qvik-tranzakció valósult meg, összesen 17,1 milliárd forint értékben. Ez darabszámban közel nyolcszoros, értékben pedig több mint tizenkétszeres bővülést jelent az indulás utáni első teljes negyedévhez, 2024. utolsó három hónapjához képest.

A negyedéves változást mutató adatok szintén meggyőzőek: a qvik-forgalom értéke a harmadik negyedévben közel 10 milliárd forinttal, több duplájára nőtt a megelőző negyedévhez képest, miközben a korábbi, 23 ezer forint körüli átlagos tranzakciós érték 40 ezer forint fölé emelkedett.

Tizenévesek okostelefonokat használnak érintésmentes fizetéshez Kép: Getty Images

A qvik-fizetést elfogadó kereskedők száma 2025. harmadik negyedévének végére 32,7 ezer fölé ugrott, és a BiztosDöntés.hu által megkérdezett szereplők jelzései alapján további, gyors bővülésre lehet számítani.

Az online piacterektől a közös ajándékig

Az AFR-en alapuló qvik fizetési rendszerre épül az OTP Bank tavaly októberben bevezetett, „Pénzkérés simán” nevű szolgáltatása is, amely a mobilbanki alkalmazásban, az NFC vagy QR-kód segítségével használható.

Ha a pénzt kérő fél QR-kódot választ, a másik fél a mobilbanki alkalmazásával beolvassa azt, majd jóváhagyja a tranzakciót, és a pénz azonnal megérkezik a számlára.

Az NFC-s megoldásnál pedig elég a két telefont összeérinteni, és a kitöltött átutalási megbízás megjelenik a másik fél készülékén. Ennek a megoldásnak így nagy előnye, hogy nem kell várni a qvik kérelem elfogadására, a két érintett fél azonnal, másodpercek alatt lezárhatja a kérdéses műveletet.

Nagyon fontos, hogy a pénzkérést az OTP Bank ügyfele indítja, de a fizető fél bármely magyar bank ügyfele lehet, aki rendelkezik banki mobilapplikációval – a tranzakció mindkét félnek díjmentes. Egy-egy kérés legfeljebb 500 ezer forintig indítható, naponta maximum 20 alkalommal, iOS és Android rendszeren egyaránt.

Az új szolgáltatás pedig egy sor, a mindennapokban jellemző szituációra is megoldást kínál: így például

egy gyors tranzakcióval visszakérhető a korábban ismerősnek vagy rokonnak kölcsönadott pénz, anélkül, hogy bármelyik fél is kellemetlenül érezné magát.

Hasonló a helyzet akkor is, ha egy nagyobb társaság éttermi vacsorája után kell beszedni a számlák ellenértékét,

vagy a kollégák, barátok körében gyűjtünk kisebb összegeket egy közös ajándékra.

Szintén nagy a gyakorlati haszna a szolgáltatásnak az online piactereken végrehajtott eladásoknál, amikor személyesen történik meg az átadás: a pénzkérési szolgáltatás használatával nem kell idegeneknek megadni a nevünket és a számlaszámunkat, illetve elkerülhető a készpénzzel való bajlódás is.

Az OTP Bank által közölt adatok szerint a szolgáltatás kifejlesztését a pénzkérés nehézsége is nagyban ösztönözte: a pénzintézet megbízásából készített felmérés szerint a magyarok hozzávetőleg 60 százaléka feszélyezve érzi magát, ha pénzt kell kérnie valakitől, minden ötödik válaszadó pedig tabutémának tartja ezt.

A felmérés szerint az emberek 46 százaléka finoman figyelmezteti azt, aki nem fizeti vissza időben a tartozását, de a válaszadók 45 százaléka úgy nyilatkozott, hogy inkább nem szól, és sokszor türelmesen vár, miközben kellemetlenül érzi magát.