A qvik fizetési megoldás megjelenésével jóval egyszerűbbé vált elektronikus úton elintézni az egymás közötti pénzügyeket, miközben az egész művelet csak másodperceket vesz igénybe. A qvik kérelmen alapuló műveletek egy sor, hétköznapi helyzetben praktikus segítséget jelentenek – és persze megkímélnek a pénzkéréssel járó, sokszor kellemetlen helyzetektől is. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint ugrásszerűen nő a qvik használata Magyarországon.
Jóval egyszerűbbé és gyorsabbá tette a magánszemélyek közötti pénzmozgások lebonyolítását az Azonnali Fizetési Rendszeren (AFR) alapuló qvik fizetési megoldás, azon belül is a qvik kérelem megjelenése.
Utóbbi egy olyan, az elektronikus banki felületeken – internet- vagy mobilbankon – küldött üzenet, amelynek a küldője azonnali átutalást kérhet saját számlájára a címzettől.
Ennek nyomán a kérelemnek tartalmaznia kell a kért összeget és minden olyan adatot, amely egy átutalás elindításához minimálisan szükséges. A qvik-kérelem beérkezése után a címzett a kérelmet elfogadhatja azonnal vagy egy későbbi időpontban – de az érvényességi időn belül –, illetve elutasíthatja, és persze figyelmen kívül is hagyhatja. A fizető fél jóváhagyása után pedig a kezdeményező fél másodperceken belül megkapja a címzett által jóváhagyott összeget.
Nagyon gyorsan terjed a qvik használata
A 2024. szeptemberében elindult qvik persze nem csak a magánszemélyek közötti, fizetési kérelmen alapuló tranzakcióknál hoz forradalmi változást, hanem a teljes elektronikus pénzforgalomban is. Ezt jól alátámasztják a Magyar Nemzeti Bank statisztikai adatai is:
ezek szerint 2025. harmadik negyedévében már 421 ezer qvik-tranzakció valósult meg, összesen 17,1 milliárd forint értékben. Ez darabszámban közel nyolcszoros, értékben pedig több mint tizenkétszeres bővülést jelent az indulás utáni első teljes negyedévhez, 2024. utolsó három hónapjához képest.
A negyedéves változást mutató adatok szintén meggyőzőek: a qvik-forgalom értéke a harmadik negyedévben közel 10 milliárd forinttal, több duplájára nőtt a megelőző negyedévhez képest, miközben a korábbi, 23 ezer forint körüli átlagos tranzakciós érték 40 ezer forint fölé emelkedett.
A qvik-fizetést elfogadó kereskedők száma 2025. harmadik negyedévének végére 32,7 ezer fölé ugrott, és a BiztosDöntés.hu által megkérdezett szereplők jelzései alapján további, gyors bővülésre lehet számítani.
Az online piacterektől a közös ajándékig
Az AFR-en alapuló qvik fizetési rendszerre épül az OTP Bank tavaly októberben bevezetett, „Pénzkérés simán” nevű szolgáltatása is, amely a mobilbanki alkalmazásban, az NFC vagy QR-kód segítségével használható.
- Ha a pénzt kérő fél QR-kódot választ, a másik fél a mobilbanki alkalmazásával beolvassa azt, majd jóváhagyja a tranzakciót, és a pénz azonnal megérkezik a számlára.
- Az NFC-s megoldásnál pedig elég a két telefont összeérinteni, és a kitöltött átutalási megbízás megjelenik a másik fél készülékén. Ennek a megoldásnak így nagy előnye, hogy nem kell várni a qvik kérelem elfogadására, a két érintett fél azonnal, másodpercek alatt lezárhatja a kérdéses műveletet.
Nagyon fontos, hogy a pénzkérést az OTP Bank ügyfele indítja, de a fizető fél bármely magyar bank ügyfele lehet, aki rendelkezik banki mobilapplikációval – a tranzakció mindkét félnek díjmentes. Egy-egy kérés legfeljebb 500 ezer forintig indítható, naponta maximum 20 alkalommal, iOS és Android rendszeren egyaránt.
Az új szolgáltatás pedig egy sor, a mindennapokban jellemző szituációra is megoldást kínál: így például
- egy gyors tranzakcióval visszakérhető a korábban ismerősnek vagy rokonnak kölcsönadott pénz, anélkül, hogy bármelyik fél is kellemetlenül érezné magát.
- Hasonló a helyzet akkor is, ha egy nagyobb társaság éttermi vacsorája után kell beszedni a számlák ellenértékét,
- vagy a kollégák, barátok körében gyűjtünk kisebb összegeket egy közös ajándékra.
- Szintén nagy a gyakorlati haszna a szolgáltatásnak az online piactereken végrehajtott eladásoknál, amikor személyesen történik meg az átadás: a pénzkérési szolgáltatás használatával nem kell idegeneknek megadni a nevünket és a számlaszámunkat, illetve elkerülhető a készpénzzel való bajlódás is.
Az OTP Bank által közölt adatok szerint a szolgáltatás kifejlesztését a pénzkérés nehézsége is nagyban ösztönözte: a pénzintézet megbízásából készített felmérés szerint a magyarok hozzávetőleg 60 százaléka feszélyezve érzi magát, ha pénzt kell kérnie valakitől, minden ötödik válaszadó pedig tabutémának tartja ezt.
A felmérés szerint az emberek 46 százaléka finoman figyelmezteti azt, aki nem fizeti vissza időben a tartozását, de a válaszadók 45 százaléka úgy nyilatkozott, hogy inkább nem szól, és sokszor türelmesen vár, miközben kellemetlenül érzi magát.
Ingyen 340 ezer forint készpénz járhat, mégis rengetegen fizetnek érte
Akár 340 ezer forint készpénzhez is ingyen juthatnak a magyar bankszámlatulajdonosok egy friss jogszabályi változásnak köszönhetően. Mégis sokan fizetnek a pénzfelvételért, gyakran pusztán figyelmetlenségből. Ezek a tipikus hibák és félreértéseket, amelyek miatt az ingyenesség könnyen elúszhat.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!