Újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai kiskereskedelem: újabb bolti műfajjal találkozhatnak a magyar vásárlók. Itthon ugyanis megnyitott az első nonstop hibrid okosbolt, amelytől fejlesztői többek között azt várják, hogy egyenesen a boltok forradalmát indíthatja el a magyar kiskereskedelemben. Mindez ráadásul nem a fővárosban történt, hanem egyik vidéki nagyvárosunk sztorija.

Máris joggal merül föl a kérdés, hogy az említett úttörő, automata bolttípus mit is takar pontosan? A magyarázatban Bessenyei Attila, a Laurel Kft. ügyvezetője volt a segítségünkre, a vállalaté, amely a kereskedők számára a hibrid okosbolt technológiai hátterét fejlesztette, és biztosítja, magától a távfelügyeleti rendszertől az okos mérlegeken és kiengedő kapun át az önkiszolgáló kasszákig. Az első ilyen bolt pedig Szegeden, a Coop Szeged Zrt. együttműködésével, közös projektként valósult meg.

Ez azt jelenti, hogy egy meglévő, nem rég felújított, 160 négyzetméteres eladótérrel rendelkező élelmiszerüzletet alakított át partnerünk Szeged belvárosában, ahol már korábban is kizárólag önkiszolgáló kasszák működtek. Ezt a boltot ruháztuk fel olyan kiegészítő technológiával, ami lehetővé teszi, hogy a bolt a nap 24 órájában folyamatosan nyitva legyen

– mondta el Bessenyei Attila az Economxnak.

A cégvezér hozzátette: amíg napközben, csúcsidőben nagyobb a kiskereskedelmi egység forgalma, és több vásárló tér be, addig az üzlet teljesen hagyományos ügymenetben működik, például jelen van és teszi a dolgát a személyzet. Majd zárás után, az esti, éjszakai órákban, valamint hétvégén és ünnepnapokon a bolt önkiszolgáló üzemmódra vált: egész pontosan ezt értik hibrid működés alatt.

Kép: Laurel Kft.

A vásárlók ekkor, „záróra” üzemmódban, amikor már nincsenek jelen a bolti dolgozók:

ugyanúgy hozzáférhetnek a bolt teljes termékpalettájához;

ehhez le kell tölteniük a telefonjukra a 247 Shop nevű applikációt, amelyen keresztül el kell végezni a regisztrációt;

az app az azonosításhoz többek között kérni fogja a személyi igazolvány mindkét oldalának beolvasását;

a vevők innentől az appal, a nyitó kódot beolvasva ki tudják nyitni a kamerarendszerekkel felszerelt bolt ajtaját, ahol megkezdhetik a vásárlást;

mindeközben az aktuális árakról az elektronikus bolti címkék tájékoztatnak;

a szükséges termékek kiválogatása után az önkiszolgáló kasszáknál tudják rendezni a számlát;

szükség esetén pedig a távoli diszpécserszolgálat segítségét kérhetik, amely szinte azonnal be tud avatkozni.

„A diszpécser távolról ugyan, de a rendszerünkön keresztül élőben látja a vásárlás folyamatát, és ugyanúgy, mint a hagyományos bolti személyzet, – ha kell – asszisztálni tud a vásárlási folyamatban. Ki tudja nyitni az ajtót például, a kasszánál is tud engedélyezni, a kasszát újra is tudja indítani. Kaputelefonon keresztül a vásárlók pedig kapcsolatot is tudnak vele létesíteni”

– sorolja Bessenyei Attila, aki arról is beszélt: gondoltak arra is, ha bármilyen incidens esetén helyszíni beavatkozásra lenne szükség. A Coop Szeged Zrt. szerződött járőr partnere perceken belül a helyszínre érkezik a bolt önműködő óráiban, ha riasztást kap. Ami a cégvezető szerint még fontos technikai információ, hogy az önműködőre váltás után 18 év alatti vásárlókat nem engednek be az üzletbe.

Kép: Laurel Kft.

A hibrid bolt, ami máris túlszárnyalta a várakozásokat

A Laurel ügyvezetője a modell hazai premierje kapcsán konkrét számokat nem árulhatott el, ugyanakkor az első hetek tapasztalatai eddig pozitívak a rendhagyó üzlettel kapcsolatban. Az említett időszakra eső pünkösdi hétvége szintén sokat segített nekik, amikor zárva tartottak a hagyományos üzletek, így különösen jól jött a 0-24 órás önkiszolgáló, hibrid bolt szolgáltatása a szegedi vásárlóknak.

– osztotta meg lapunkkal Bessenyei Attila, miszerint ahogy a mellékelt ábra mutatja, igenis van igény, hogy az adott lokációban a hagyományos nyitvatartási időn túl is legyen lehetőség a bevásárlásra. A cégvezető szerint az irányt az is visszaigazolja, hogy jelenleg további kiskerláncok részéről is komoly érdeklődést tapasztalnak, hasonló boltok felszereléséről másokkal is tárgyalnak.

Szakmai körökben már egy éve tudható volt, hogy készülünk egy hasonló koncepcióval, a nonstop hibrid okosbolttal, és ennek terveit nyilvánosságra hoztuk már az akkori konferenciánkon. Úgy vesszük észre, hogy mostanáig sokan kivártak, hogy megnézzék: mi is lesz a terveinkből valójában. Ezek után biztos vagyok benne, hogy lesznek még indulások a következő két évben

– tekint bizakodva a jövőbe a Laurel vezetője, aki nem csak az élelmiszerkereskedelem szereplőire számít az innovatív üzletek felszerelésében, szerte az országban. A gyakorlati tapasztalatok és a folyamatos bolti, vásárlói visszajelzések alapján ők maguk is tervezik rendszereik folyamatos bővítését, továbbfejlesztését. A terveik között szerepel például az applikációjuk csiszolása, bővítése.