Hamarosan új típusú, multifunkciós önkiszolgáló kasszákkal találkozhatunk a hazai üzletekben: olyan innovatív, hibrid pénztárgépekről van szó, amelyek képesek arra, hogy önkiszolgáló üzemmódban működjenek. Közben, ha kell, a gépet azonnal át lehet állítani hagyományos, szalagos, személyzet által vezérelt funkcióra úgy, hogy beálljon mögé a pénztáros. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a vásárlók még gördülékenyebben és gyorsabban intézhessék a bevásárlásaikat.

A legújabb generációs önkiszolgáló kasszákat fejlesztő és telepítő magyar cég, a Laurel Kft. ügyvezetője szerint a kezdeti fanyalgások és gyermekbetegségek ellenére egyértelműen kijelenthető: megbarátkoztunk az önkiszolgáló kasszákkal, és a műfaj mára sokunk hétköznapjainak szerves része. Vagyis mind globális, mind helyi piaci értelemben igaz, hogy a kiskereskedelmi láncok számára sikeres, jövedelmező üzletnek bizonyult az önkiszolgáló kasszák bevezetése – mondta el az Economxnak Bessenyei Attila, a cég vezetője, aki hozzátette: jelenleg is folyamatosak a bővítések. Bár a magyar cég 2006 óta kísérletezik, önkiszolgáló kasszáikkal 2019-ben érték el az áttörést: addigra érett meg a piac arra, hogy valódi projektek realizálódjanak. Mára 12 különböző láncnál több mint 700 telepített önkiszolgáló kasszánál tartanak, itthon és külföldön egyaránt. Hazai ügyfeleik például a Decathlon, a CBA és a Praktiker.

Bessenyei Attila Kép: Laurel Kft.

Itthon összességében szinte minden nagyobb diszkontláncnál megtalálhatóak az önkiszolgáló kasszák, és amelyek már beépítették, folyamatosan bővítik a kapacitást. A Laurelnek van többek között olyan ügyfele, ahol tavaly felszerelték az önkiszolgáló kasszákat, majd amikor idén új üzletet nyitottak, gyakorlatilag már kötelező elemként telepítették az önkiszolgáló kasszákat, mert úgy látták, támogatja őket a munkavégzésben.

Arról nem is beszélve, hogy heteken belül megnyílik az első hazai távfelügyelt, teljesen automatizált, önkiszolgáló bolt, a trend pedig nagy eséllyel újabb teret és apropót ad az önkiszolgáló kasszák további terjedésének. A külföldi, leginkább csehországi példákon keresztül az látható, hogy a 0-24-órás nyitvatartást biztosító, távfelügyelt önkiszolgáló kereskedelem a boltok megszokott nappali nyitvatartása mellett 10-20 százalék plusz forgalmat tud generálni az egyes üzleteknek.

Az önkiszolgáló kasszák számokban:

a Laurel eddigi tapasztalatai és számításai szerint a havi 30 millió forintos árbevételű, legalább két-három kasszás boltokban már megéri önkiszolgáló pénztárakat telepíteni;

egy önkiszolgáló kassza átlagosan egy dolgozót tud kiváltani, ami a kassza konfigurációjától függően, a mai bérekkel számolva a legrosszabb esetben is két-három év alatt megtérülővé teszi a beruházást;

míg egy átlagos pénztáros egy hónapban körülbelül 5 ezer blokkot ad ki, (illetve ez a szám egy igazán szorgalmas dolgozónál akár havi 7 ezer is lehet), ezzel szemben egy önkiszolgáló kassza – többek közt az akár folyamatos rendelkezésre állás miatt – havonta 10-12 ezer blokkra is képes lehet;

a boltokban, ahol mind hagyományos, mind önkiszolgáló kassza elérhető, a nemzetközi 30-40 százalékos használati arányhoz képest idehaza megközelítőleg a vásárlók 50-60 százalékának kell az automata lehetőséget választania ahhoz, hogy a beruházás megtérülőnek számítson. Ehhez képest a hazai tapasztalatok szerint egy megfelelő rendszerrel, alapos tervezés és bevezetés esetén az élelmiszerszegmensben is bizonyítottan elérhetőek a 90 százalék feletti önkiszolgáló arányok is.

a Laurel ügyfelei közül az egyik nemzetközi sportáruházlánc már átállt a 100 százalékos önkiszolgáló működésre, azaz boltjaikban hagyományos kasszánál már nem is fizethetnek a vásárlók;

a globális trendek továbbra is erős növekedést mutatnak, ami az önkiszolgáló kasszák terjedését illeti, tavaly 10-12 százalékos volt a növekedés, míg a régóinkban 30 százalékos.

Több a bolti lopás az önkiszolgáló kasszák óta?

A vállalat ügyvezetőjének véleményét arról is kérdeztük, amit főként a külföldi sajtóban lehetett az utóbbi időben olvasni, hogy az önkiszolgáló kasszák gyakran válnak a bolti tolvajok céltáblájává. Vagyis az önkiszolgáló pénztárak az ismeretlen eredetű áruhiány okai, egyben fokozói. Ezzel szemben a partnereik visszajelzései alapján Bessenyei Attiláék egybehangzó tapasztalata, hogy a bolti áruhiány mértéke egyáltalán nem változott az önkiszolgáló kasszák beüzemelését követően.

Akárkivel beszéltem a saját ügyfélkörünkből, mi romló statisztikákról nem tudunk. Lehet, hogy van egy-egy kiragadott eset, amit aztán felkapnak, de a jelenség nem gyakori szerencsére. Ha a lopások száma meg is növekedett, az leginkább az ország gazdasági állapotához köthető, nem pedig az önkiszolgáló kasszák telepítéséhez. Pláne, hogy az önkiszolgáló kasszákon ott a súlymérleg, a környékük pedig rendszerint az áruházak legtöbb kamerával ellátott része



– sorolta lapunknak Bessenyei Attila, aki azt is kiemelte, hogy az önkiszolgáló pénztárakkal összefüggésbe hozható lopásoknak az utóbbi időben gátja az is, hogy ezeknél a kasszazónáknál blokkal kinyitható kapukat alakítottak ki az átrohanásos lopások kivédésére. Úgyhogy ha van is lopás, a Laurel ügyvezetője úgy tudja, az jellemzően inkább az eladótérben történik, magában az üzletben, ahol a tolvajok elteszik a táskájukba, a kabátjuk zsebébe, a ruhájuk alá, stb. a terméket.

„Ez a bolti lopás dolog ugyanolyan, mint amikor két éve fellázadtak az egyik terézvárosi üzletben az önkiszolgáló kasszák ellen. Ez csupán egyetlen kiragadott eset, amiből nem lehet és nem is érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Ott egyébként egy elfuserált önkiszolgáló kassza bevezetés történt: az adott diszkontnál ráerőszakolták a vásárlókra a teljesen automatizált, önkiszolgáló rendszert, és nem biztosították a készpénzes fizetés lehetőségét” – magyarázza Bessenyei Attila, aki arról is beszélt, hogy az önkiszolgáló kasszatechnológia változatlanul a kisebb, körülbelül 10-15-20 cikkes bevásárlásokhoz ideális, azonban nagyobb mennyiség fölött már érdemes és kényelmesebb is hagyományosan a kasszaszalagra tenni a termékeket. Vagyis a kereskedőnek adott esetben biztosítania kell az alternatívákat, ha elégedett vásárlókat szeretne, mind kasszatípusban, mind elektronikus és készpénzes fizetési opciókban.