A 4 millió forintos, kamatmentes munkáshitel bármire elkölthető, de okos pénzügyi döntéssel a fiatal vagy családja milliókkal gazdagodhat a felhasználásával.

Lehet drága hitel kiváltására fordítani a kamatmentes kölcsönt. De befektetésnek is jó a 4 millió, mert az éves törlesztés fele már kijön az állampapírok vagy jobb bankbetétek kamatából is

- mutat rá elemzésében a Bank360.hu.

Ennek fejében a pontos törlesztés mellett arra kell nagyon vigyázni, hogy a 17 és 26 év közötti kölcsönfelvevő öt évig ne legyen összesen három hónapig munka nélkül.

Íme, mit javasolnak a szakértők.

Drága hitel kiváltása

Ha a fiatalnak vagy családtagjának van egy drága kölcsöne, a munkáshitellel ezt kiválthatják jóformán kamatmentesre. Egy mostanság már átlagosnak mondható 4 millió forintos személyi kölcsön törlesztőrészlete a portál hitelkalkulátora szerint 8 éves futamidővel számolva 66,2 ezer forint körül indul, a teljes visszafizetendő összeg pedig meghaladja az 5,6 millió forintot. A munkáshitel törlesztője ezzel szemben csak 35 ezer forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 10 év alatt 4,11 millió forint, vagyis 1,5 millió forinttal kevesebb.

Nyolc évre is felvehető a munkáshitel, ebben az esetben a törlesztőrészlet 43,33 ezer forintra nő, a teljes visszafizetendő összeg pedig 4,09 millió forintra csökken. Havonta ezzel csaknem 22 ezer, a teljes futamidő alatt pedig 1,5 millió forintot takaríthat meg a fiatal vagy az, akinek besegít a hitelkiváltásába.

Ha nem személyi kölcsönt, hanem folyószámlahitelt, áruhitelt vagy hitelkártya-tartozást váltanak ki munkáshitellel, még nagyobb lehet a megtakarítás.

Az ilyen drága hiteleknél akkor is nyernek a kiváltással, ha utóbb elvesztik a kamattámogatási jogosultságukat, mert a munkáshitel ezt követően fizetendő kamata még mindig alacsonyabb, mint a kiváltott tartozásé - hívja fel a figyelmet Herman Bernadett, a portál szakértője.

Lakáshitel előtörlesztése

A meglévő lakáshitelt is ki lehet váltani a munkáshitellel, vagy legalább előtörleszteni, ha erre nem elég, így csökkenthető a havi törlesztési teher. Ha valakinek például 10 év van még hátra a lakáshiteléből, és a fennálló tartozása 10 millió forint, piaci hitelnél nagyjából 115-120 ezer forint körüli törlesztőrészletet fizet most. Ha 4 millió forintot előtörleszt, akkor ez a részlet 70 ezer forint körülire csökken, vagyis havonta 10-15 ezer forintot tud megtakarítani, ami a teljes futamidőre számolva 1,5 millió forintot jelent.

Érdemes persze figyelembe venni, mennyi az előtörlesztési díj, hiszen lakáshitelnél ez akár a fennálló tartozás 2 százalékát is elérheti, ami 10 millió forintnál 200 ezer forint. Az előtörlesztés azonban valószínűleg még ilyen feltételek mellett is megtérül.

Önerő jelzálogkölcsönhöz

Aki lakást szeretne vásárolni, és mindezt kölcsönből tenné, annak érdemes a munkáshitelt felhasználni erre a célra lakáshitellel kombinálva. Jelenleg az átlagos lakáshitelösszeg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 19 millió forint körül van. Egy ekkora jelzálogkölcsön törlesztőrészlete 20 éves futamidővel számolva 139 ezer forintnál indul, és a teljes futamidő alatt 33,4 millió forintot kell visszafizetnie az adósnak.

Ha viszont önerőként felhasználja a 4 milliós munkáshitelt, és csak 15 millió forintot vesz fel, akkor havonta kevesebb mint 110 ezer forintnál indul a törlesztőrészlet. Ehhez hozzáadva a munkáshitel részleteit, a havi teher 145 ezer forint lesz az első 10 évben, ezután viszont, miután lejárt a munkáshitel, csökkenni fog a részlet.

Akkor is csökkenhet a törlesztő, ha a munkáshitelt felvevő gyereket vállal, hiszen felfüggesztheti a törlesztést, két vagy három gyereknél pedig a munkáshitel fennálló tőketartozását részben vagy teljes egészében el is engedik. Gyerek nélkül is bőven megéri azonban hosszútávon a lakáshitelt így kiegészíteni, hiszen a teljes visszafizetendő összeg kevesebb, mint 30,5 millió forint lesz, csaknem 3 millió forinttal kisebb, mintha kizárólag lakáshitelt vett volna fel a fiatal.

Befektetés

A 4 millió forintos munkáshitelt annak is érdemes felvenni, akinek éppen nincs szüksége kölcsönre, mert nem akar belőle semmit venni vagy más hitelt előtörleszteni.

Ezt a pénzt ugyanis be is lehet fektetni úgy, hogy jól kamatozzon.

Vásárolható belőle például állampapír, a most legnépszerűbb Fix MÁP-pal három év alatt nagyjából 850 ezer forintot lehet keresni 4 millió forintos befektetéssel. Ebben az esetben az államtól kétszer kap kamatot a fiatal, hiszen a befektetése mellett kifizeti helyette a munkáshitelét is. Más értékpapírban vagy lekötött betétben is el lehet helyezni a kölcsönből származó pénzt. Ha csak a kockázatmentes kamatot kínáló állampapírokat és bankbetéteket nézzük, a befektetés hozamából akkor is kijön jelenleg az éves törlesztés nagyjából fele. A munkáshitel összege így addig is a fiatal kölcsönfelvevőnek hozza a hasznot, amíg később nem lesz szüksége valamihez erre a pénzre.