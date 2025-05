A szemünk előtt zajlik a kriptoforradalom – ha pedig nemcsak nézünk, hanem látunk is, észrevesszük, hogy a legnagyobb változások a tengerentúlról indulnak. Kijelenthető ugyanis, hogy az Egyesült Államok új törvényjavaslata, a Genius Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins of 2025 – az amerikai stablecoin-innováció irányításáról és szabályozásáról szóló törvényjavaslat) új korszakot nyithat a szabályozott kriptopénzek piacán.

Az Economx fintech szakértő és blokklánc-specialista segítségével vizsgálta az ok-okozati összefüggéseket. Vidákovics Attila, a Mosaic Galaxy vezérigazgatója rögtön azzal a plasztikus példával indított lapunknak, hogy a hagyományos rendszerben egy európai vállalkozás amikor egy kínai beszállítónak fizet, a banki átutalás napokat vesz igénybe, és a tranzakciós díjak a számla több százalékát is elérik – ugyanez a fizetés másodpercek alatt teljesül, filléres költséggel, egy digitális valuta segítségével, amelynek értéke stabil, mert egy nemzeti valutához van kötve, például az amerikai dollárhoz. Ez utóbbi a stablecoinok világa, és 2025-ben ezek az eszközök a globális gazdaság egyik legfontosabb újításává váltak.

Mik azok a stablecoinok?

A stablecoinok olyan kriptovaluták, amelyek értékét egy stabil eszközhöz, például az amerikai dollárhoz, euróhoz vagy aranyhoz kötik, így kiküszöbölik a kriptopiacra jellemző árfolyam-ingadozásokat.

Két fő típusuk létezik:

a centralizált stablecoinok, mint a Tether (USDT) vagy az USD Coin (USDC), amelyek mögött valós eszközfedezet (pl. dollár, államkötvények) áll, és egy vállalat kezeli a tartalékokat

stablecoinok, mint a Tether (USDT) vagy az USD Coin (USDC), amelyek mögött valós eszközfedezet (pl. dollár, államkötvények) áll, és egy vállalat kezeli a tartalékokat az algoritmikus stablecoinok, amelyek okosszerződésekkel és matematikai algoritmusokkal tartják fenn az árstabilitást, fedezet nélkül.

„A centralizált modellek népszerűbbek, mert könnyebben auditálhatók, szabályozhatók, és a banki partnerek is könnyebben elfogadják őket” – mondta az Economxnak Vidákovics Attila. Rávilágított, hogy a bizalom a letétek átláthatóságán alapul, és ez az, amit a Genius Act is szabályozni kíván.

Miért fontosak a stablecoinok?

A stablecoinok a hagyományos pénzügyek és a blokklánc-alapú digitális gazdaság közötti hidat képezik a Mosaic Galaxy alapítója és vezetője megfogalmazása szerint, számos gyakorlati alkalmazással, amelyek stratégiai előnyöket kínálnak a piac számára.

Gyors és olcsó tranzakciók: A stablecoinok lehetővé teszik a határokon átnyúló fizetéseket másodpercek alatt, alacsony díjakkal, ami ideális exportőr cégek vagy globális beszállítói láncok számára. Például a Visa 2023-ban bevezette a stablecoinokkal történő elszámolást a Solana blokkláncon, amivel a tranzakciós költségeket töredékére csökkentette (pl. magyar exportcég számára, amely kínai beszállítóinak fizet).

A stablecoinok lehetővé teszik a határokon átnyúló fizetéseket másodpercek alatt, alacsony díjakkal, ami ideális exportőr cégek vagy globális beszállítói láncok számára. Például a Visa 2023-ban bevezette a stablecoinokkal történő elszámolást a Solana blokkláncon, amivel a tranzakciós költségeket töredékére csökkentette (pl. magyar exportcég számára, amely kínai beszállítóinak fizet). Automatizált kifizetések: A stablecoinok okosszerződésekkel kombinálva lehetővé teszik az automatizált, előre programozott tranzakciókat. Például a Franklin nevű fintech cég blokklánc-alapú bérszámfejtési rendszere USDC stablecoinnal működik, amely automatikusan utalja a munkavállalók bérét, miközben a cég 3,5 százalékos hozamot termel a tartalékokon. Egy másik példa a Chainlink CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol), amely lehetővé teszi, hogy egy európai logisztikai cég okosszerződésekkel automatizálja a szállítmányozási díjak kifizetését USDT-ben, csökkentve a tranzakciós költségeket és az adminisztratív terheket.

A stablecoinok okosszerződésekkel kombinálva lehetővé teszik az automatizált, előre programozott tranzakciókat. Például a Franklin nevű fintech cég blokklánc-alapú bérszámfejtési rendszere USDC stablecoinnal működik, amely automatikusan utalja a munkavállalók bérét, miközben a cég 3,5 százalékos hozamot termel a tartalékokon. Egy másik példa a Chainlink CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol), amely lehetővé teszi, hogy egy európai logisztikai cég okosszerződésekkel automatizálja a szállítmányozási díjak kifizetését USDT-ben, csökkentve a tranzakciós költségeket és az adminisztratív terheket. Decentralizált pénzügyek (DeFi): A stablecoinok a DeFi-ökoszisztéma gerincét alkotják, lehetővé téve hitelezést, hozamtermelést és likviditás biztosítását anélkül, hogy a kriptopiac volatilitása kockázatot jelentene.

A stablecoinok a DeFi-ökoszisztéma gerincét alkotják, lehetővé téve hitelezést, hozamtermelést és likviditás biztosítását anélkül, hogy a kriptopiac volatilitása kockázatot jelentene. Értéktárolás: Hiperinflációs gazdaságokban, például Venezuelában, a stablecoinok stabil alternatívát nyújtanak a helyi valutával szemben, így cégek és magánszemélyek egyaránt használhatják vagyonuk védelmére.

Hiperinflációs gazdaságokban, például Venezuelában, a stablecoinok stabil alternatívát nyújtanak a helyi valutával szemben, így cégek és magánszemélyek egyaránt használhatják vagyonuk védelmére. Új üzleti modellek: A PayPal PYUSD stablecoinja 3,7 százalékos hozamot kínál, ösztönözve a cégeket és ügyfeleket a mindennapi használatra, például online vásárlásokra vagy bérkifizetésekre. Ezek az alkalmazások költséghatékonyságot, gyorsaságot és innovációs lehetőségeket nyújtanak, amelyekkel a vállalkozások új piacokat érhetnek el és optimalizálhatják pénzügyi folyamataikat.

Új korszakot hoz a szabályozásban a Genius Act

A fintech szakértő megerősítette, hogy az Egyesült Államok kongresszusa előtt fekvő Genius Act a stablecoinok szabályozásának mérföldköve lehet. A törvényjavaslat célja, hogy egységes szövetségi keretrendszert hozzon létre a fizetési célú stablecoinok kibocsátására és felügyeletére.

A törvényjavaslat kulcselemei közt említendő a licenckötelezettség: csak engedéllyel rendelkező kibocsátók adhatnak ki ugyanis stablecoinokat az Egyesült Államokban. Kardinális jelentőségű az 1:1 arányú fedezet is, miután a kibocsátóknak legalább 1:1 arányban kell fenntartaniuk tartalékaikat. Az elfogadható tartalékok között szerepelnek amerikai érmék és bankjegyek, Federal Reserve betétek, biztosított betéti intézményeknél lévő látra szóló betétek, valamint legfeljebb 93 napos lejáratú államkötvények.

Meghatározó az átláthatóság is: havonta közzé kell tenni ugyanis a tartalékok összetételét, beleértve a forgalomban lévő stablecoinok számát és a tartalékok mennyiségét.

Mindeközben méretfüggő szabályozásról beszélünk, hiszen a 10 milliárd dollár alatti kibocsátók választhatnak állami szabályozás mellett, míg a nagyobbak szövetségi felügyelet alá kerülnek.

Vidákovics Attila szerint az is mindenképpen figyelemreméltó, hogy a Genius Act javaslat korlátozza a nagy technológiai vállalatok (pl. Meta, Google) szerepét a stablecoinok piacán, hogy megakadályozza a piac monopolizálását.

A Szenátus 66-32 arányú szavazattal, 16 demokrata szenátor támogatásával fogadta el a törvényjavaslatot. A javaslatnak még a Képviselőház hasonló eljárásán is át kell esnie, majd Donald Trump elnök jóváhagyására van szükség a hatályba lépéshez.

A Mosaic Galaxy alapítója hangsúlyozta: a javaslatot olyan neves szenátorok támogatják, mint Kirsten Gillibrand és Cynthia Lummis, de vitákat is kelt, különösen a Trump családhoz köthető USD1 stablecoin miatt, amely mögött a World Liberty Financial áll. Egyes szenátorok módosításokat sürgetnek, hogy elkerüljék az összeférhetetlenséget.

Hatások az amerikai dollárra és a globális gazdaságra A Genius Act jelentős hatással lehet az amerikai dollár globális szerepére és a gazdaság más területeire. Kézenfekvő következmény lehet az amerikai dollár, az USD dominanciája: mivel a legtöbb stablecoin, például az USDT és az USDC a dollárhoz van kötve, a szabályozott stablecoinok további teret nyerhetnek a globális tranzakciókban, erősítve az USD-t mint a digitális gazdaság tartalékvalutáját. Az USDT és az USDC havi átutalási volumene már most meghaladta a 2500 milliárd dollárt, jelezve az intézményi elfogadottságot. Ami a pénzügyi rendszert illeti: a szabályozás integrálhatja a stablecoinokat a hagyományos bankrendszerbe, új likviditási forrásokat nyitva a bankok és fintech cégek számára. Ugyanakkor az algoritmikus stablecoinok korlátozása gátolhatja a decentralizált innovációt, amit a Coin Center érdekvédelmi csoport is kritizált. Globális szabályozási hatásról is beszélhetünk, elvégre az amerikai szabályozás precedenst teremthet, befolyásolva más országok megközelítéseit. Az Európai Unió kriptoeszközökről szóló MiCA rendelete már szigorúan szabályozza a stablecoinokat, míg az Egyesült Arab Emirátusok vagy Szingapúr rugalmasabb kereteket kínál. A Genius Act harmonizációra ösztönözhet, de a szabályozási verseny is felerősödhet.

Ha elfogadják a törvényjavaslatot, a hatások gyorsan érezhetők lesznek:

Rövid távon : a nagyobb stablecoin kibocsátók szabályozási megfelelőségi programokat indítanak; a bankok elkezdik felmérni a stablecoin kibocsátási lehetőségeket; az intézményi befektetők növelik stablecoin-kitettségüket

: a nagyobb szabályozási megfelelőségi programokat indítanak; a elkezdik felmérni a stablecoin kibocsátási lehetőségeket; az növelik stablecoin-kitettségüket Középtávon : a mainstream fizetési szolgáltatók integrálják a stablecoinokat; a határokon átívelő B2B fizetések jelentős része áttér stablecoinokra; más országok hasonló szabályozási kereteket fogadnak el

: a mainstream integrálják a stablecoinokat; a határokon átívelő jelentős része áttér stablecoinokra; hasonló szabályozási kereteket fogadnak el Hosszú távon: a stablecoinok a nemzetközi kereskedelem alapvető eszközeivé válnak; a dollár digitális dominanciája tovább erősödik; új pénzügyi termékek és szolgáltatások jelennek meg

Kockázatok és kilátások

„A stablecoinok nem mentesek a kockázatoktól. Az átláthatóság kérdése, például a Tether tartalékokkal kapcsolatos vitái, továbbra is aggodalmakat kelt”

– mutatott rá Vidákovics Attila. Elmondta, hogy az algoritmikus stablecoinok, mint a TerraUSD, technikai kockázatokkal járnak, és a szabályozási bizonytalanságok is kihívást jelentenek. Ugyanakkor a piac növekedési potenciálja óriási: a Bitwise előrejelzése szerint a stablecoin-piac 2025 végére elérheti a 400 milliárd dolláros kapitalizációt. A Genius Act biztonságot és bizalmat hozhat, de a piaci szereplőknek érdemes figyelemmel kísérniük a szabályozás hatásait a globális piacokra.

A Mosaic Galaxy vezérigazgatója szerint a történelem azt mutatja, hogy a pénzügyi innovációk korai adoptálói versenyelőnyre tesznek szert. A stablecoinok a digitális gazdaság motorjai, amelyek a gyorsaság, költséghatékonyság és stabilitás egyedülálló kombinációját kínálják.

A Genius Act új fejezetet nyithat a szabályozott kriptopénzek történetében, megerősítve az Egyesült Államok pozícióját a globális pénzügyi innováció élvonalában.

A szakértő szerint a vállalkozásoknak most érdemes lépést tartani ezzel a trenddel, hiszen a stablecoinok nemcsak a tranzakciók jövőjét alakítják, hanem új üzleti lehetőségeket is teremtenek. Úgy véli, fel kell készülni: a digitális dollárok korszaka már itt van, és a Genius Act biztosíthatja, hogy ez a jövő biztonságos és fenntartható legyen.