Cikkünk folyamatosan frissül!

Csökkent az esélye a gyors békének

A háború egyelőre nem a béke irányába halad, sőt az elmúlt héten történtek csökkentik a valószínűségét a gyors békének – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányülést követő kormányinfón. Szerinte „Brüsszel nem a béketárgyalásokat, hanem továbbra is a háborút támogatja”. Európában vannak ezzel ellentétes vélemények is, ilyen szempontból a lengyel választási kampány, különösen az elnökválasztás eredménye is reményekre ad okot – közölte a tárcavezető. Elmondta, hogy a kormány egy szolgálati tájékoztatót is meghallgatott, ez alapján azt

kijelenthető, hogy Magyarországon jelen van a háborús propaganda külföldi finanszírozása, ez pedig nemcsak Ukrajnából és nemcsak Oroszországból érkezik, hanem máshonnan is.

Egyértelműen kimondható szerinte, hogy mindkét ország háborús propagandája érdekében újságírókat fizetnek Magyarországon – emelte ki.

Emberi mulasztás okozta a parajdi katasztrófát

Szomorú kötelezettségünk volt, hogy tárgyalnunk kellett a székelyföldi természeti csapásról – utalt a parajdi sóbányát érintő katasztrófára. Emberi mulasztások vezethettek mindehhez – fogalmazott a miniszter, aki szerint szerény befektetéssel elterelhető lehetett volna a patak. A parajdi eseményekről itt olvashat bővebben.

Plusz 50 milliárd a cégeknek

A Demján Sándor tervben a kkv-k számára elérhető forrásokat 50 milliárddal 130 milliárd forintra emeljük

– jelentette be Gulyás Gergely. Ez egy 1+1-es, vissza nem térítendő támogatás, azaz minden egyes forint mellé egy másikat tesz hozzá a kormány.

Budapest csődben? A kormány kész segíteni

Karácsony Gergely és a Tisza Párt koalíciója egy év alatt csődbe vitte a fővárost – ezt már Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese jelentett be, aki szintén részt vesz a mai kormányinfón. Közölte azt is, hogy első körben egy új költségvetést kell elfogadnia a fővárosnak, mert a korábbit hatályon kívül helyezte a Kúria. Latorcai Csaba hangsúlyozta:

a kormány kész támogatni a budapestieket, és együttműködésre törekszik a Fővárosi Önkormányzattal.

Ugyanakkor szerinte a fő pénzügyi mutatók nem indokolják a csődhelyzetet. Jövőre az iparűzési adóból származó bevétel 322 milliárd forint lehet Budapesten. Beszélt arról is, hogy Tarlós István korábbi főpolgármester több mint 200 milliárd forintnyi tartalékkal adta át a budapesti kasszát Karácsony Gergelyéknek.

Az államtitkár emlékeztetett: Tarlós 217 milliárd forintos tartalékkal adta át a várost. Azóta a kormány több száz milliárd forint értékben indított fejlesztéseket Budapesten, a kis- és középvállalkozások pedig 200 milliárd forintnyi támogatásban részesültek – ez is hozzájárult az iparűzési adóbevétel emelkedéséhez.

Latorcai szerint „amikor Karácsony Gergely jelezte, hogy bajba kerültek, a kormány mindig segített”. Most is nyitottak az együttműködésre, de előbb látni szeretnék, mi vezetett a jelenlegi pénzügyi helyzethez.

Csőd esetén felügyelő jöhet a főváros élére

– erősítette meg újságírói kérdésre Latorcai Csaba. Ha Budapest hivatalosan csődhelyzetet jelent, a kormányhivatal köteles költségvetési felügyelőt kirendelni. Ez a felügyelő javaslatokat tehet a pénzügyi helyzet rendezésére – szükség esetén pedig akár költségvetési biztos kijelölésére is sor kerülhet.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta, hogy arról szó sincs, hogy a kormánnyal szemben nettó befizetővé vált volna a főváros: például az iparűzésiadó-bevételek nagyobb mértékben nőttek Budapesten, mint a főváros szolidaritási hozzájárulása a központi költségvetéshez.

A Pride megrendezhető a gyermekvédelmi törvény keretei között

A kormány szerint nincs akadálya a Pride megtartásának, amennyiben a rendezvény a gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelően zajlik – jelentette ki Gulyás Gergely. Hangsúlyozta:

a kérdés nem az esemény jogszerűsége, hanem az, hogy a szervezők célja a törvények betartása vagy a provokáció.

A megnövekedett sajtó- és nemzetközi figyelemre reagálva Gulyás kiemelte: a kormány álláspontja egyértelmű, a gyermekvédelmi törvényt minden esetben érvényesíteni kívánják. „Nem a szexuális kisebbségek ellen, hanem a gyermekek védelmében lépünk fel” – fogalmazott. A miniszter emlékeztetett: a Pride helyszíneként felajánlották a Kincsem Parkot is, de a szervezők más helyszínt is választhatnak, amennyiben a hatályos törvényeket betartják.

Átláthatósági törvény elhalasztva

A Fidesz egyelőre levette napirendről a politikai korrupció feltárását célzó átláthatósági törvényjavaslatot – erősítette meg az Indexnek Kocsis Máté, a kormánypárt frakcióvezetője. Mint mondta, a csütörtöki törvényalkotási bizottsági ülésen nem tárgyalják a javaslatot, és az Országgyűlés sem szavaz róla a nyári szünet előtt. A törvényjavaslat tárgyalását őszre halasztják, hogy a szakmai szervezetek észrevételeit is be lehessen építeni – tette hozzá Kocsis. Gulyás Gergely a kormányinfón szintén megerősítette, hogy

a frakció által benyújtott javaslat körül nemcsak politikai, hanem szakmai viták is kialakultak.

Mint fogalmazott, „bölcs döntés” volt a halasztás, amelyet maga a Fidesz-frakció kezdeményezett. A miniszter hangsúlyozta: László András kormánybiztos ügye nem kapcsolódik a törvényjavaslathoz.

Vitályos Eszter: Egy hét alatt 22 milliárd forintnyi beruházás

22 milliárd forintnyi beruházás valósult meg az elmúlt héten – közölte Vitályos Eszter. 3 milliárdból megújultak a Semmelweis Egyetem fogászati laborjai, de beszámolt többek közt arról is, hogy Tiszavasváriban átadtak egy műfüves pályát 60 millió forint értékben, ahol van labdafogó háló is.