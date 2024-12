A most elfogadott, jövő évre vonatkozó költségvetés teremti meg a pénzügyi alapot az új gazdasági akciótervnek – számolt be Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének a büdzsé elfogadása utáni nyilatkozatáról az MTI.

A kormánypárti politikus kiemelte, 2025 jó eséllyel a béke éve lehet, ami a gazdasági fellendülés esélyét hozhatja el. Ezért abban bíznak és reménykednek, hogy a jövő évben megindul a gazdasági növekedés.

Kitért a gazdasági semlegesség kérdése körüli vitára az Európai Unióval, és jelezte, hogy a nemzeti konzultációban ebben is kérték az emberek véleményét. Kocsis Máté hitet tett amellett, hogy Magyarországnak mind a négy égtáj felé kell kereskednie, ezért elutasítják az EU és az Európai Bizottság azon álláspontját, amely bezárkózó gazdaságpolitikát hirdet, és a konnektivitás helyett az elszigetelődést választja.

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, a kormánypártnál úgy gondolják „a mind a négy égtáj felé történő kereskedelem segít a magyar gazdaságnak".

Az új gazdasági akcióterv

Kocsis Máté szerint a jövő évre vonatkozó, most elfogadott költségvetés teremti meg a pénzügyi alapot az új gazdasági akciótervnek, a 2025-ös büdzsé számos új gazdasági intézkedésnek biztosít pénzügyi fedezetet.

Tartalmazza a családi adókedvezmény megduplázását, a juttatás először júliusban 50, majd 2026 elejétől még 50 százalékkal emelkedik.

Véglegesítik a 13. havi nyugdíjat, de a nyugdíjak értékállóságát is segíti a most elfogadott költségvetés.

A költségvetés tartalmazza a megemelt minimálbér – bérmegállapodásban meghatározott bérek – fedezetét is.

A frakció vezető kitért arra, hogy a költségvetés megadja az alapot a munkáshitel biztosításához, a kis- és középvállalkozókat segítő Demján Sándor Programhoz. Ez 1440 milliárd forintos pénzmozgást jelent a kkv-szektorban. Ezt azért tartja kiemelten fontosnak a kormánypárti politikus, mert Magyarországon 900 ezer mikro-, kis- és középvállalkozás működik, és ezek a piacon dolgozó magyarok kétharmadának adnak munkát. Éppen ezért ennek a szektornak a támogatása kiemelt jelentőségű, és mind a versenyképesség, mind a munkahelyteremtés, mind a mikro-, kis- és közepes vállalkozások fejlesztése hozzá fog járulni a közös gazdasági növekedéshez is.

Bíznak a növekedésben

A költségvetés biztosít alapot a lakhatást könnyítő intézkedésekhez is, amelyről szintén a konzultációban kérdezték az embereket – húzta alá Kocsis Máté. Kitért a kedvezményes kamatozású lakáshitelre a fiatalok számára, a kollégiumépítési programra, illetve a cégek lehetőségére, amellyel támogathatják a munkavállalókat a lakbérfizetésben. Szólt arról is, hogy a SZÉP-kártyán lévő összeg lakásfelújításra is fordítható.

A frakcióvezető szerint a saját életében mindenki érezhet a 2025-ös évben gyarapodást és többletlehetőségeket. Olyan fejlesztési programokat indítanak a vállalkozások számára, amelyekről úgy gondolják, hogy a gazdasági növekedés felé tudják elindítani Magyarországot.