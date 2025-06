Sikeres évet zárt tavaly a juttatási megoldások terén több mint három évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező Rewin Magyarország: a három üzletág – dolgozói juttatás, üzleti ösztönzés és szociális támogatás – együttes forgalma 2023-hoz képest 35 százalékkal emelkedett. Különösen nagy volt a növekedés a vállalat dolgozói juttatásokra specializálódott üzletágában: a valós igényekre választ adó és változatosan felhasználható utalványok forgalma több mint 100 százalékos növekedést ért el. A már meglévő ügyfélkör mellett 2024 folyamán 700 új munkáltató választotta ezt a juttatási formát.

Egyre több hazai vállalkozás ismeri fel a csekély értékű ajándékokban rejlő előnyöket is: 2024 folyamán 186 százalékkal emelkedett, vagyis majdnem megháromszorozódott az ebben a formában adott utalványok kibocsátása. Különösen szívesen választják a munkaadók ezt az ösztönzési módot félévi vagy év végi juttatásként, karácsonyi jutalomként vagy éppen a nyaralás és az iskolakezdés támogatási formájaként. A juttatástípus növekvő népszerűségét a versenyszférában az is jól mutatja, hogy míg 2023-ban az eseti juttatások 45 százalékában esett a választás erre a megoldásra, tavaly már több mint kétharmadát adták ki csekély értékű ajándék formájában. Nő a száma azoknak a vállalatoknak is, akik nem csupán évi egy, hanem két-három alkalommal is élnek a közel 30 ezer elfogadóhelyen beváltható ajándékutalványok lehetőségével. A kedvezményes, 33,04 százalékos adózású csekély értékű ajándék évi 87 ezer forint értékben, három részletben adható ki utalványban a munkavállalók számára, ráadásul a családtagjaik is megkaphatják ugyanilyen összegben.

„A vállalatok számára évről évre egyre nagyobb kihívást jelent, hogy olyan versenyképes kiegészítő juttatási csomagot biztosítsanak munkavállalóik számára, amely megfelelő motivációt jelent, kifejezi a szükséges megbecsülést, ugyanakkor a munkáltatói költségoptimalizáció szempontjából is megnyugtató megoldást kínál. Egyre több cég ismeri fel, hogy egy jól kialakított juttatási rendszer akár stratégiai jelentőséggel is bírhat a munkaerő megtartásának szempontjából. Az ajándékutalványok minimális adminisztráció mellett kínálnak komoly anyagi előnyt jelentő megoldást, ezért nemcsak választható cafeteria elemként működik, hanem azoknak is remek választás ez a fajta támogatási mód, akik egyszerű megoldásokat preferálnak, és nem szívesen mondanának le a dolgozói igényekhez illeszkedő, akár a mindennapi megélhetésre is fordítható béren kívüli juttatások lehetőségéről” – mondta Ruga Róbert, a Rewin Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Azt, hogy a humánerőforrást érintő kérdésekben 2025 folyamán is várhatóak nehezítő tényezők, előrevetítette a Randstad Magyarország januárban megjelent HR Trends kutatása is: a megkérdezett cégvezetők 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a magas infláció miatt megnövekedett bérköltségek kezelése ott szerepel az év üzleti kihívásai között. 83 százalékuk a toborzási folyamatok leggyakoribb problémájaként az irreális fizetési elvárásokat jelölte meg, és a válaszadók 70 százaléka vélte úgy, hogy 2025-ben is nehézséget okoz a bérezési és juttatási csomagokkal kapcsolatos elvárások menedzselése.