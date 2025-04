Az MBH Befektetési Bank 2024-ben kimagasló eredményeket ért el az új értékpapírszámla-nyitások terén. Míg 2023-ban mintegy 20 ezer új számlanyitással zárta az évet, addig tavaly ez a szám már 43 ezer darabra emelkedett, ami több mint kétszeres növekedést jelent. Ezzel a csoportszintű értékpapír-penetráció jelentősen növekedett. A bővülés a befektetési szolgáltatások iránti élénk keresletet tükrözi. Az MBH Befektetési Banknál kezelt lakossági értékpapír-állomány közel 50 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

„Tavalyi eredményeink visszaigazolják, hogy jól döntöttünk, amikor 2023 végén önálló befektetési bankba szerveztük a befektetési tevékenységünket. Az indulás óta eltelt időben számos olyan mérföldkövet értünk el, amelyek nyomán tavaly kétszámjegyű volt az ügyfélszám-növekedés a lakossági állományban, az általunk kezelt összállomány pedig közel 40 százaléot növekedett. Másfél év alatt sikerült elérnünk egy olyan erős piaci pozíciót, amivel hatékonyan tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket és támogatni a teljes bankcsoportot” – mondta Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója.

A befektetési alapok állománya szintén jelentős növekedést mutatott: 2024 végére több mint 90 százalékal emelkedett az előző évhez képest. Az egyik legnépszerűbb terméknek tavaly a certifikátok számítottak, az élénkülő kereslet révén az állomány 2,5-szörösére bővült. A letétkezelői tevékenység mind a kezelt vagyon, mind profitabilitás tekintetében eredményesnek bizonyult, így 2024-ben 35 százaléos növekedést mutatott a vállalati ügyfelek körében. Az MBH Befektetési Bank emellett a tavalyi évben is tovább bővítette nemzetközi partnereinek körét, így ügyfelei már mintegy ezer különböző, nemzetközi termékhez férhetnek hozzá.

„Az értékpapírszámla-nyitás iránti kiemelkedő kereslet, a befektetési alapok bővülése és a nemzetközi termékek bővülése mind azt mutatják, hogy a piacon egyre többen választanak minket megtakarításaik, befektetéseik kezeléséhez. A következő években is arra törekszünk, hogy még több lehetőséget kínáljunk, és továbbra is innovatív megoldásokkal támogassuk a befektetési céljaikat. Ennek szellemében indítottuk el a Rugalmas Megtakarítási Programot is, amivel kiszélesedett az értékajánlatunk és így megvethetjük lábunkat a kisebb összegű megtakarítások piacán is” – mondta Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese.

Befektetéselemzői csapat

Az MBH Befektetési Bank számára kiemelten fontos, hogy ügyfelei számára naprakész információkkal szolgáljon a piaci környezetről és a legelőnyösebb befektetési lehetőségekről, mind hazai, mind nemzetközi szinten. Ennek érdekében hozta létre befektetéselemzői csapatát, amely rendszeresen készít részvényelemzéseket és negyedéves Advisory portfólióajánlásokat tesz közzé.

Az elemzések mára már 9 hazai tőzsdei vállalatot követnek, az elemzési csapat célja pedig az, hogy ezekkel az elemzésekkel az év végéig lefedjék a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) forgalmának 90 százalékát.

Nagyot nőtt a privátbanki üzletág is

Az MBH Befektetési Bank kiemelt területe az MBH Bank Private Banking üzletága, amely a hazai piac egyik legnagyobb szakértői tapasztalattal rendelkező szereplője. A privátbanki üzletág 2024-re elérte az 1500 milliárd forint fölötti kezelt ügyfélállományt, ezzel a második legnagyobb szereplővé vált Magyarországon, és már számos nemzetközi elismerésben is részesült, az Euromoney Private Banking Awards idei díjkiosztóján az „Év Magyarországi Privátbankja Utódlástervezésben”, valamint az „Év Magyarországi Privátbankja Diszkrecionális Portfóliókezelés” kategóriában is első helyezést ért el, illetve a 2024-es Blochamps Capital gálán is díjazták a privátbanki üzletágat.