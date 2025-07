Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta: az OTP több lábon áll, 11 országban van jelen, a profit mintegy egyharmada jön csak Magyarországról, a kétharmada külföldről, ezért

az OTP stabil helyzetben van, erős a tőkehelyzete, jó a likviditási pozíciója, és sikerült az első félévben is jelentős profitabilitást elérni, ami jellemzően nem Magyarországnak vagy a magyar operációnak köszönhető, hanem a külföldi leányvállalatoknak.

A pénzintézet vezetője úgy fogalmazott, hogy az általános gazdasági helyzet Magyarországon „nem túl rózsás”, a GDP-növekedés elmarad az elvárásoktól.

Hozzátette:

a lakossági fogyasztás még elfogadható szinten van;

a vállalati beruházások már az elmúlt két évben drasztikusan visszaestek;

és ez kihat az általános növekedési kilátásokra.

Más országokban viszonylag kiszámítható gazdasági környezetben tudunk működni, úgyhogy az OTP csoport eredményére ez kevésbé lesz hatással

– mondta Csányi Péter.

A következő hat hónap céljairól szólva elmondta, hogy az OTP Csoportnak eleve három stratégiai pillére van:

a növekedés – a mérlegfőösszeg és a profit is négyszeresére nőtt az elmúlt tíz évben, továbbra is szeretnék folytatni ezt a növekedési pályát;

a profitabilitás magasan tartása, tavaly 24 százalék volt a tőkearányos megtérülés, szeretnék ezt hasonló szinten tartani idén is;

magasan tartása, tavaly 24 százalék volt a tőkearányos megtérülés, szeretnék ezt hasonló szinten tartani idén is; konzervatív kockázati profil.

Közölte azt is, hogy szeretnének függetlenek maradni és a kedvezőtlen gazdasági környezetben is önállóan dönteni.

Elmondta még, hogy a lakossági hitelezés terén a lakáshitelek kiemelkedően teljesítenek, ahogy a személyi kölcsönök is, és a fedezetlen hitelek aránya is kedvezően alakult az első félévben. Nagyobb az elmaradás a vállalati hitelezésben, mert a beruházások elmaradása negatívan befolyásolta a hitelkeresletet is.

Ha kiszámítható a gazdaságpolitika, ha vannak ösztönző feltételek és megfelelő kamatszintek, és a cégek meghozzák azokat a döntéseket, hogy tíz-, húsz-, akár harmincéves beruházásokat elindítsanak, akkor elég gyorsan vissza tud pattanni a hitelezési volumen

– fogalmazott az OTP vezérigazgatója.