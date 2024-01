ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Több olyan állampapírnak is mostanában lesz a kamatfordulója – így a kamatfizetése is –, amely sorozatok azóta már kivezetésre kerültek, vagy a konstrukció annyira megváltozott, hogy közel sem biztosít már akkora hozamot a befektetőknek, mint a korábbi sorozatok.

Ilyenkor sokakban felmerül az ötlet, hogy inkább újrabefektetnék a pénzüket ugyanabba a papírba (erre azonban sajnos nincs lehetőség), hiszen akkor biztosított lenne az akár 20 százalék közeli kamat is, amely az új sorozatok többségénél csak álom marad. Van két kivétel: a babakötvényeknél az idei évtől 20,6 százalékra nő az állam által fizetendő kamat, míg a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) kamata is 3,2 százalékkal emelkedik, és azok örülhetnek, akik még a 1,5 százalékos kamatprémiumos papírból vásároltak be, hiszen a kamatfordulótól 19,1 százalékra nő ezeknek a papíroknak a kamata.

A jelenleg kapható sorozatok többsége egyszámjegyű hozamot ígér. Megkerestük a Magyar Államkincstárt (MÁK), mikor szükséges nyilatkoznia vagy rendelkeznie az ügyfeleknek az esedékességfizetés módjáról.

„Az állampapír kamata, vagy lejáratakor a tőke és az utolsó esedékes kamat összege az esedékességfizetés napján automatikusan jóváíródik az ügyfelek értékpapírszámláján” – írták lapunknak küldött válaszukban.

Ennek felhasználásáról az ügyfél az esedékességfizetést követően szabadon dönthet, rendelkezés hiányában az összeg a számlán marad és nem kerül befektetésre. Ez alól egyébként kivételt képez a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+), amelynél az állampapírban történik a kamatfizetés.

Ha az ügyfél korábban úgy döntött, hogy a kamatot más pénzintézeti számlára kéri, akkor a Magyar Államkincstár az esedékességfizetés napján automatikusan az ügyfél által meghatározott bankszámlaszámra utalja át az összeget.

„Ha újra be szerezné fektetni az értékpapírszámláján jóváírt kamatot, akkor az esedékességfizetést megelőző 30 napban az ügyfél benyújthat újrabefektetési megbízást, mely alapján az esedékességfizetés napján a Kincstár automatikusan befekteti a jóváírást az ügyfél által megjelölt állampapírba” – húzták alá.

Hova kérhetem a kamatfizetést?

A kamatfizetés dátumát megelőző 30 napban tehát van lehetősége az ügyfélnek dönteni arról, hogy hova kéri a megtermelt hozam kifizetését vagy befektetését.

Amennyiben szeretnénk hozzájutni a pénzhez, választhatjuk azt a lehetőséget, hogy kérjük a kamat kifizetését pénzszámlára – ez esetben az Államkincstárnál vezetett számlánkra kerül a kamat.

Kérhetjük a banki átutalást is, ilyenkor bármely pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlánkra utalja a kamatot a kincstár. A kifizetést nemcsak a saját számlánkra kérhetjük, akárkinek a számlájára kérhetjük az összeg utalását. A tranzakciót a kamatfizetés napján fogják elindítani, és várhatóan még aznap meg is érkezik a bankszámlánkra.

Dönthetünk úgy is, hogy újrabefektetjük a hozamot, ilyenkor a kincstár kínálatában lévő bármely papírból választhatunk. Arra azonban a tévhitekkel ellentétben nincs lehetőség, hogy ezt az összeget ugyanabba az értékpapír-sorozatba fektessük.

Ezeket a nyilatkozatokat ön is megteheti egyszerűen a WebKincstár internetes felületén vagy a MobilKincstár alkalmazáson keresztül, de természetesen személyesen, az ügyfélszolgálaton is adhatunk megbízást az újrabefeketetésre vagy kiutalásra.

Most ebbe tud fektetni

Az ÁKK aktuálisan kapható állampapírjai, azok kamata és futamideje az alábbiak szerint alakul:

FixMÁP 2027/Q1: 7 százalékos fix kamat (3 éves futamidő)

BMÁP 2029/N: 3 havi DKJ aukciók + 1,5-2,5 százalék – kb. 8 százalék (5 éves futamidő)

BMÁP 2027/N: 3 havi DKJ aukciók + 1,5-2,5 százalék – kb. 9 százalék (3 éves futamidő)

MÁP+: 3,5-6 százalékos fix, lépcsős kamatozás, 5 éves futamidő (5 éves futamidő)

PMÁP 2032/I: fix kamatozás, majd változó – infláció + 0,5-1 százalék (9 éves futamidő)

EMÁP 2026/U: 3 havi Európai irányadó bankközi kamatláb (EURIBOR) alapján kamatozik, kb. 4 százalék (3 éves futamidő)

1MÁP: 6,5 százalékos fix kamat (1 éves futamidő)

KTJ: 6,5 százalékos fix, lépcsős kamatozás (1 éves futamidő)

KTJ II.: 6,75 százalékos fix, lépcsős kamatozás (2 éves futamidő)

Babakötvény: infláció + 3 százalékos változó kamatozás (akár 19 éves futamidő)

A jelenleg vásárolható papírok aktuális kamata a kincstári adatbázis alapján 3,5 és 9,9 százalék között mozog, illetve a Babakötvényeké 17,5 százalékon áll. Ez alapján elmondható, hogy az egyszámjegyű hozamok korszakába léptünk vissza, így például egy 1 millió forintos értékpapír-vásárlással az egy év alatt elérhető hozam 35 000 és 99 000 forint közé esik (a változó kamatok miatt ez eltérő lehet) a jelenleg kapható állampapíroknál, míg a Babkötvényben a szülők 175 000 forintot gyűjthetnek gyermeküknek 2024-ben.

Ha ön is újrabefektetné a kapott hozamot, akkor érdemes alaposan átgondolni, hogy melyik értékpapírt választja. Fontos, hogy ne csak az aktuális kamat mértékét vegyük figyelembe, hanem a hozam típusát, (tehát változó vagy fix kamatozású a papír), valamint a futamidőt is.

Az inflációkövető papírok egy részénél jelentősen emelkednek egyébként a hozamok a kamatfordulótól. Egyes papírok hozamánál azonban az első évben nem is számít az infláció, fixált kamatot kapnak a befektetők. Korábbi cikkünkben részletesen olvashat az inflációkövető állampapírokról és azok átalakulásáról.