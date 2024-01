Még az állam kezében is elinflálódik a megtakarításunk?

Az inflációkövető papírok egy részénél jelentősen emelkednek a hozamok. De nem azonnal, a kamatfordulóktól építik be a 17,6 százalékos inflációt az államkötvények kamataiba. Ráadásul, a jelenleg kapható Prémium Magyar Állampapírok hozamánál az első évben nem is számít az infláció, fixált kamatot kapnak a befektetők. Cikkünkben áttekintjük az állampapírok jelenlegi helyzetét, és azt is, hogyan jutottunk el idáig.