Az ABC News és az Ipsos új közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy Joe Biden elnök túl öreg ahhoz, hogy újabb mandátumot töltsön be. A többség azt is gondolja, hogy Trump is túl öreg a második ciklushoz – írja az ABC News. Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint:

az amerikaiak 86 százaléka szerint a 81 éves Joe Biden túl idős ahhoz, hogy újabb elnöki ciklust töltsön be;

62 százaléka pedig úgy gondolja, hogy a 77 éves Trump túl idős ahhoz, hogy elnöki tisztséget vállaljon.

Nagy különbség van a politikai beállítottságban:

a demokraták 73 százaléka gondolja úgy, hogy Biden túl öreg a szolgálathoz;

a republikánusoknak 35 százaléka gondolja úgy, hogy Trump túl idős ehhez;

a függetlenek 91 százaléka úgy gondolja, hogy Biden túl idős az elnökséghez, és 71 százalékuk mondja ugyanezt Trumpról.

A mindkét jelölt életkorával kapcsolatos aggodalmak nőttek szeptember óta, amikor az amerikaiak 74 százaléka gondolta, hogy Biden – az Egyesült Államok történetének legidősebb vezetője – túl idős ahhoz, hogy újabb elnöki ciklust töltsön be, és 49 százaléka mondta ugyanezt Trumpról.

Az új közvélemény-kutatás Robert Hur jogtanácsos múlt heti jelentésének nyomán született, amelyben azt javasolta, hogy Biden ellen ne emeljenek vádat a titkos dokumentumok kezelése miatt, de egyben kétségbe vonja mentális alkalmasságát. Kamala Harris alelnök „politikailag motiváltnak" nevezte a jelentést.

A Biden minősített dokumentumok kezeléséről szóló jelentést éppen a múlt csütörtökön hozták nyilvánosságra, a felmérés szerint az amerikaiak 38 százaléka szerint Bident bűncselekmény miatt kellett volna vád alá helyezni, míg 34 százalékuk szerint nem kellene, további 28 százalék bizonytalan. Egyértelműek a pártok közötti különbségek: a demokraták 68 százaléka szerint nem kellett volna vádat emelni ellene, míg a republikánusok 73 százaléka szerint igenis.



Trump ellen szövetségi vádat emeltek amiatt, amiért hivatalon kívül kezelt minősített információkat – ez egyike annak a négy vádpontnak, amellyel a volt elnök jelenleg szembesül az újraválasztási kampány során. Minden jogsértést tagad, és ártatlannak vallotta magát.



A tavaly júniusi közvélemény-kutatás szerint több amerikai gondolta úgy, hogy Trumpot vád alá kellett volna helyezni titkos dokumentumok kezelése miatt: így gondolja 48 százalék, míg 35 százalék szerint nem kellett volna, 17 százalék pedig azt mondta, hogy nem tud róla.

Hur jelentésében kiemelte a két eset közötti különbségeket, és megjegyezte, hogy Trump több hónapig nem volt hajlandó visszaküldeni a dokumentumokat, és ezzel akadályozta az igazságszolgáltatást, míg Biden minősített dokumentumokat nyújtott be az Országos Levéltárnak és az Igazságügyi Minisztériumnak, valamint hozzájárult több helyen, köztük az otthonaiban történő házkutatáshoz, önkéntes interjún vett részt, továbbá együttműködött az Országos Levéltárral és az Igazságügyi Minisztériummal.

E megkülönböztetések ellenére arra a kérdésre, hogy kiben bíznak meg a minősített dokumentumok jobb kezelésében, több amerikai válaszolta, hogy egyikükben sem (41 százalék), ezt követte Biden (33 százalék), majd Trump (23 százalék).

A közvélemény-kutatás szerint Trump jogi csatározásai közepette az amerikaiak túlnyomó része (66 százalék) úgy gondolja, hogy a volt elnök nem lehet mentes a büntetőeljárás alól az elnöksége idején elkövetett tettei miatt. Ez magában foglalja a republikánusok 45 százalékát és a demokraták 83 százalékát.

A közvélemény-kutatás napokkal azután is megtörtént, hogy a Szenátusnak nem sikerült előterjesztenie egy kétpárti megegyezést, amely tartalmazta volna Izrael és Ukrajna segélyeit és további jelentős új határrendészeti rendelkezéseket.