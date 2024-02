Donald Trump volt amerikai elnök ezúttal azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kijelentette: bátorítja Oroszországot azoknak a NATO-tagállamoknak a megtámadására, amelyek nem teljesítik a katonai szövetséggel szembeni pénzügyi kötelezettségeiket.

A politikus a dél-karolinai Conwayben tartott kampánygyűlésén arról is beszélt, hogy jöttéig a NATO teljesen össze volt omolva.

„Azt mondtam: mindenki fizetni fog. Erre ők: na, és mi lesz, ha nem fizetünk? Akkor is meg fogtok védeni? Mire én: nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem! Egyáltalán nem. Nem hitték el a válaszomat" – idézte Donald Trump nyilatkozatát a CNN.

A Fehér Ház máris reagált Donald Trump kijelentéseire, azokat szörnyűnek és őrültségnek nevezve. Továbbá felidézték Joe Biden jelenlegi amerikai elnök, a NATO megerősítésére tett erőfeszítéseit.

Biden elnök helyreállította a kapcsolatot NATO-szövetségeseinkkel, és erősebbé tett bennünket (…) Gyilkos rezsimek invázióinak bátorítása legközelebbi szövetségeseink ellen szörnyű és őrült dolog. Mindez veszélyezteti az amerikai nemzetbiztonságot, valamint a globális stabilitást

– jelentette ki Andrew Bates, a Biden-kormány szóvivője.

Még a Fehér Ház élén állva Donald Trump korábban többször is hangoztatta, hogy az Egyesült Államok túl sokat fektet be a NATO-ba, sőt azzal is fenyegetőzött, hogy az ország kivonul az észak-atlanti szövetségből.