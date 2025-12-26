Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója nemrég egy interjúban elmondta, négy európai ország már jelezte, hajlandó volna katonákat küldeni Ukrajnába – írja az RBC-Ukraine.

Podoljak szavai szerint

Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Törökország már belement abba, hogy békefenntartókat küldjenek Ukrajnába.

Emellett a tanácsadó elárulta azt is, hogy rajtuk kívül még más országok is gondolkodnak ezen.

Felmerül a kérdés, hogy ki fogja mindezt finanszírozni. Ki lesz jelen, hogy mindent egy egységes rendszerbe integráljon, és ki fogja moderálni az Oroszországgal szembeni elrettentő folyamatokat? Ekkor válik világossá, hogy más, ebben érdekelt országok képviselőinek is jelen kell lenniük

– vélekedett Podoljak, aki úgy gondolja, minden egyes országnak megvan a maga érdeke a békefenntartók Ukrajnába küldésében.

Példának okáért Törökország azt kívánja megakadályozni, hogy Oroszország a Fekete-tenger medencéjében biztonsági, gazdasági és üzleti problémákat okozzon.

Ismeretes, Volodimir Zelenszkij éppen a minap lengette be, hogy fontos találkozóra készül Donald Trumppal.