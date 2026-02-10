Az IKEA visszahív bizonyos NYMÅNE típusú falilámpákat.
Gyártási hiba miatt ugyanis a kábel szigetelése nem megfelelő, ezért áramütés veszélye áll fenn
- jelentette be az üzlethálózat.
Az érintett termékek:
- NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér, cikkszám: 203.569.09
- NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit, cikkszám: 504.152.24
- NYMÅNE dupla falilámpa, fehér, cikkszám: 204.286.47
A hibás termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók.
Az érintett dátumbélyegzők (YYWW) a 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzők, a beszállító száma pedig 23241. A 2217 előtti és 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, vagy más beszállítói számmal rendelkező termékeket nem érinti a visszahívás.
Kérik, hogy akik ilyen lámpát vásároltak, ne használják azokat, hanem vigyék vissza bármelyik IKEA áruházba, ahol teljes visszatérítést kapnak. A vásárlás tényét nyugtával vagy számlával sem kell igazolni. További részletekről az IKEA.hu weboldalon vagy az IKEA információs vonalán: +36 1 80 89 230 is lehet érdeklődni.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!