Az IKEA visszahív bizonyos NYMÅNE típusú falilámpákat.

Gyártási hiba miatt ugyanis a kábel szigetelése nem megfelelő, ezért áramütés veszélye áll fenn

- jelentette be az üzlethálózat.

Az érintett termékek:

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér, cikkszám: 203.569.09

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit, cikkszám: 504.152.24

NYMÅNE dupla falilámpa, fehér, cikkszám: 204.286.47

A hibás termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók.

Az érintett dátumbélyegzők (YYWW) a 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzők, a beszállító száma pedig 23241. A 2217 előtti és 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, vagy más beszállítói számmal rendelkező termékeket nem érinti a visszahívás.

Kérik, hogy akik ilyen lámpát vásároltak, ne használják azokat, hanem vigyék vissza bármelyik IKEA áruházba, ahol teljes visszatérítést kapnak. A vásárlás tényét nyugtával vagy számlával sem kell igazolni. További részletekről az IKEA.hu weboldalon vagy az IKEA információs vonalán: +36 1 80 89 230 is lehet érdeklődni.