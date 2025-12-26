Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bejelentette, hogy a közeljövőben találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, miután hetekig fokozott diplomáciai erőfeszítéseket tettek az ország és Oroszország közötti háború befejezésére.
A politikus a Telegram üzentküldő alkalmazásán azt írta: „(Az ukrán biztonsági tanács titkára) Rusztem Umerov beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel.”
Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben
– húzta alá Zelenszkij az MTI szerint, majd hozzátette: „Sok minden eldőlhet még az új év előtt”.
Ismert, a Vlagyimir Putyin irányította Kreml nemrég elutasította Ukrajnával a karácsonyi békéről szóló javaslatot.
