Az NT Recycling Kft. Li-ion akkumulátor hulladékát feldolgozó üzemet tervez Pilisjászfalura - írta a Telex. A beruházás ellen nemcsak a Budapesttől légvonalban 26 kilométerre fekvő település, hanem a térség országgyűlési képviselője, Menczer Tamás is tiltakozik.

A cikkből kiderül, hogy a történet még 2024 végén kezdődött, amikor a terület tulajdonosa kérte, hogy a településen lévő területet kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (GKSZ) besorolásról ipari gazdasági (GIP) területté minősítsék.

A képviselő-testület azonban úgy döntött, hogy a terület a helyett GIPe-besorolást kapjon: ez a kategória olyan ipari, energiaszolgáltatási és településüzemeltetési létesítményeknek ad lehetőséget, amelyek jelentős környezeti hatással nem járnak. A testület közölte: GIPe-övezetben a Li-ion hulladékot feldolgozó, magyar referenciával nem rendelkező cég nem kaphat engedélyt.

2025 augusztusában az NT Recycling Kft. mérnöki szolgáltatót bízott meg környezeti hatásvizsgálat benyújtásával. A Környezetvédelmi Hatóság augusztus 25-én hivatalosan meg is indította az eljárást, majd közölte: a tervezett üzem évente 1876 tonna Li-ion akkumulátor hulladékot tárolna és hasznosítana, kinyerve belőle alumíniumot, rezet, vasat, valamint értékes katódanyagokat: nikkelt, kobaltot, mangánt és lítiumot, amelyet fekete masszaként is emlegetnek.

Az Európai Bizottság ezt a keveréket veszélyes hulladéknak minősítette.

Szántó Vilmos polgármester szerint december 9-ig nem történt érdemi cselekmény, ezért a kérelmező az önkormányzat engedélyével szüneteltette az eljárást, végül azonban a projekt nem állt le - ez derül ki polgármester leveléből is. A település vezetője egy független mérnökirodát is felkért, hogy vizsgálják át a dokumentációt, adjanak szakvéleményt, és képviseljék az önkormányzatot az engedélyező hatóságnál.

Az ügyben megszólalt Menczer Tamás is, aki a Facebookra feltöltöt videójában kijelentette: amíg ő a választókerület képviselője, Pilisjászfalun nem épül veszélyes hulladékot feldolgozó üzem. A Fidesz országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje, miniszteri biztos jelezte, korábban már tasította a beruházást, és akkor kérésére a kormány, valamint a befektetési ügynökség ezt meg is tette. Ennek ellenére a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya február 3-i keltezéssel kiadta a környezeti hatásvizsgálati eljárásról szóló közleményt.

A helyiek február 13-án fáklyás demonstrációt terveznek a Pilis Logisztikai Park - Polgármesteri Hivatal - Topiq Center - Somlyó Lakóvölgy útvonalon. A beruházás a Pilisi Parkerdő Natura 2000-es védett területe közvetlen szomszédságában található.