A magyar férfiak várható élettartama riasztóan alacsony: átlagosan négy évvel rövidebb, mint a magyar nőké, és szintén mintegy négy évvel elmarad az Európai Unió más országaiban élő férfiakétól. A statisztikák szerint a 65 éves életkort eleve csak a magyar férfiak háromnegyede éli meg – írja Farkas András, a nyugdíjguru.hu alapítója hírlevelében.

Akik pedig eljutnak idáig, átlagosan még 14,4 életévre számíthatnak, míg a 65 éves korukat elérő hölgyek további 18,2 évre – mindkét nem esetében az uniós átlag ennél négy évvel hosszabb. A rövidebb élettartam és az ennél is rövidebb egészséges életévek tükrében érdemes feltenni egy fontos kérdést: mi az, amire mindannyiunknak szüksége lenne, mégsem gondolunk rá időben?

A közlemény szerint a válasz egyszerű, mégis sokkoló: azoknak a döntéseknek az előzetes meghozatala, amelyekre később már nem leszünk képesek. Amikor viszont bekövetkezik a baj, gyakran helyrehozhatatlan károkat okozhatunk magunknak és a számunkra legfontosabbaknak egyaránt.

Az egyik ilyen életbevágóan fontos döntési terület az egészségügyi önrendelkezési jogunk gyakorlásához kötődik: ez az élő végrendelet témaköre.

A közlemény felhívja a figyelmet, hogy a kifejezés megtévesztő lehet: az angol living testament nem a hagyatékunk halálunk utáni felosztásáról rendelkezik, hanem arról, hogy ha cselekvőképtelen (döntésképtelen) állapotba kerülnénk az egészségügyi állapotunk betegség vagy baleset miatti drámai leromlása miatt, akkor milyen életfenntartó vagy életmentő kezeléseket végezhetnek el rajtunk és milyen beavatkozásokat nem.

Az egészségügyi törvény és egy kapcsolódó kormányrendelet biztosít arra lehetőséget, hogy előzetes jognyilatkozatban vissza lehessen utasítani későbbi egészségügyi beavatkozásokat, így a cselekvőképes beteg a jövőbeni esetleges cselekvőképtelensége esetére is gyakorolhatja az egészségügyi önrendelkezés jogát.

Az élő végrendelet lényege tehát az, hogy előre rögzítsük: ha a jövőben cselekvőképtelen állapotba kerülnénk, milyen életmentő vagy életfenntartó kezeléseket fogadunk el, és melyeket utasítunk vissza.

Az élő végrendelkezés során

egyrészt megnevezhető az a cselekvőképes személy, aki a jövőben jogosult a rendelkező helyett az egészségügyi beavatkozásokba történő beleegyezés vagy azok elutasítása jogát gyakorolni,

másrészt az érintett személy tételesen meghatározhatja, hogy milyen életmentő vagy életfenntartó egészségügyi beavatkozást hajlandó elfogadni vagy elutasítani a későbbi cselekvőképtelensége esetére.

Élő végrendeletet közjegyző előtt lehet tenni, a részletes közjegyzői tájékoztatás ide kattintva érhető el.