Ez lehetővé teszi a Bitpanda számára, hogy megszakítás nélkül nyújtson kriptóbefektetési szolgáltatásokat a magyarországi felhasználók számára, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban - olvasható a társaság közleményében.

Európa-szerte meglévő engedélyeire és szabályozói jóváhagyásaira építve a bécsi központú Bitpanda partnerségre lépett a Caduceus Zrt.-vel, amely a magyar jogi keretrendszer szerinti egyetlen engedélyezett validátorszolgáltató, annak érdekében, hogy megfeleljen a kriptóeszköz-tranzakciókra vonatkozó speciális helyi validációs követelményeknek.

Ez azt jelenti, hogy a magyar felhasználók legálisan regisztrálhatnak, befizethetnek, kereskedhetnek, befektethetnek és kivehetik kriptóeszközeiket a Bitpandán, egy olyan platform támogatásával, amely megfelel mind az európai, mind a magyar szabályozási előírásoknak.