Úgy fordultunk rá 2026-ra, hogy a 27 európai uniós országból 22-ben volt érvényben nemzeti minimálbér – mindössze Dánia, Olaszország, Ausztria, Finnország és Svédország a kivétel.

Az Eurostat a napokban arról közölt adatsort, hogy az EU érintett országait és köztük Magyarországot is milyen minimálbérszint jellemzi, arányosítva a vásárlóerővel is.

Ezen tagállamok közül nyolcban rekedt a minimálbér a havi 1000 eurós szint alatt: Bulgáriában (620 euró), Lettországban (780 euró), Romániában (795 euró), Magyarországon (838 euró), Észtországban (886 euró), Szlovákiában (915 euró), Csehországban (924 euró) és Máltán (994 euró).

Hazánk tehát a középmezőnytől jócskán lemaradva, az alsó szekcióban foglal helyet a tagállami rangsorban.

Az EU statisztikai hivatalának adatai alapján további nyolc országban a minimálbér havi 1000 és 1500 euró között mozog: Görögországban (1027 euró), Horvátországban (1050 euró), Portugáliában (1073 euró), Cipruson (1088 euró), Lengyelországban (1139 euró), Litvániában (1153 euró), Szlovéniában (1278 euró) és Spanyolországban (1381 euró).

A fennmaradó hat országban a minimálbér havi 1500 euró felett volt: Franciaországban (1823 euró), Belgiumban (2112 euró), Hollandiában (2295 euró), Németországban (2343 euró), Írországban (2391 euró) és Luxemburgban (2704 euró).

Jól tapintható eltérések

A frissen publikált adatok azt mutatják, hogy az uniós országokban a legmagasabb minimálbér 4,4-szer magasabb volt a legalacsonyabbnál. Ez brutális különbségnek tűnik, ám az országok közötti minimálbérek közötti eltérések lényegesen kisebbek, ha figyelembe vesszük az árszintbeli különbségeket.

Vásárlóerő-egységben (PPS) kifejezve az alacsonyabb árszintű uniós országokban a minimálbérek magasabb szintre rúgnak a magasabb árszintű országokban tapasztalható minimálbérekhez képest.

Az árkülönbségek kiigazítása után az rajzolódik ki, hogy a minimálbérek Észtországban havi 886 PPS-től Németországban havi 2157 PPS-ig terjednek, ami azt jelenti, hogy a legmagasabb minimálbér 2,4-szerese a legalacsonyabbnak. Még ez is szemmel látható különbség.

PPS-ben kifejezve a nemzeti minimálbért alkalmazó EU-tagállamok 3 különböző csoportba sorolhatók:

havi 1500 PPS feletti minimálbér: Németország, Luxemburg, Hollandia, Belgium, Írország, Franciaország, Lengyelország és Spanyolország.

havi 1000 és 1500 PPS közötti minimálbér: Szlovénia, Litvánia, Horvátország, Románia, Portugália, Görögország, Ciprus, Magyarország, Málta, Szlovákia, Bulgária és Csehország.

és

és havi 1000 PPS alatti minimálbér: Lettország és Észtország.

Újabban, 2026-ban három ország csoportosítása is változott tavaly januárhoz képest: Szlovákiában, Bulgáriában és Csehországban az alkalmazandó minimálbérek most már meghaladják a havi 1000 PPS-t.

Ismeretes, Magyarországon jelentős, 11 százalékos minimálbér-emelés lépett érvénybe ez év elején, noha a legtöbb ország ugyancsak tekintélyes emelést hajtott végre, néhány kivételtől eltekintve. Igaz, az infláció sem kíméli a pénztárcákat hazai viszonylatban sem.