Szászi István, a Bosch magyarországi vezetője volt a vendége a Totalcar autóipari-gazdasági podcastja, a Gazdasági Totalcar első epizódjának, a beszélgetés témája pedig az autóipar átalakulása, azon belül is főként az elektromos autók térnyerése volt.
Szászi szerint a korábbi globalizált, jól működő beszállítói láncok a koronavírus-járvány, később pedig az ukrajnai háború és a közel-keleti feszültségek hatására sérülékennyé, töredezetté váltak.
A beszélgetésben szó esett arról, hogy miközben az Egyesült Államokban és Európában évekig küzdenek a gyártók azzal, hogy az autók és azok alkatrészei különböző szabályozásoknak megfeleljenek, addig Kína folyamatosan együttműködik velük.
Rámutattak is arra, hogy miközben az amerikai piac a várthoz képest más irányba indult el a technológia terén, Kína pedig már 20-30 éve tudatosan és tervszerűen építi az elektromos autóipart és a beszállítói láncot, addig Európa „két szék között” keresi az útját. Miközben Európában a 100 százalékos letesztelt, tökéletes rendszer volt az elvárás, amely sokszor hosszú és drága validációt igényelt, addig Kínában csak „jónak, elég jónak” kell lennie, inkább a gyors piacra lépésre és az utólagos javításokra törekednek.
Szászi szerint az európai autóiparnak és beszállítóinak fejben is hasonló paradigmaváltáson kell átmenniük, különben ledolgozhatatlan lesz a hátrányuk a produktivitásban.
A podcastben elhangzik, hogy a zöld átállás az EU részéről elkerülhetetlen, azonban a technológia terén túlságosan is mindent egy lapra tesz fel. Szászi szerint hiba volt a belső égésű motorokra vonatkozó 2035-re kitűzött tiltás kemény és gyors ratifikálása, ezért is volt kénytelen az EU engedékenyebb lenni. Úgy véli, hiba volna teljesen elvetni a belső égésű motorokat, mivel annak továbbra is lehet versenyelőnye, ha szintetikus üzemanyaggal vagy hidrogénnel kombinálják azt.
