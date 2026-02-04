Újabb részletek derültek ki a kormány által belengetett, januárra vonatkozó rezsistop intézkedéséről: megjelent ugyanis a Magyar Közlönyben az idevágó rendelet.

A rezsiköltséget enyhíteni szándékozó lépés egyszeri 30 százalékos kedvezményt jelent a gázzal, a távhővel és az árammal fűtők számára. Az intézkedés nyomán a kormány 55 milliárd forint támogatást biztosít a hazai lakosságnak.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter még múlt heti bejelentésében részletezte, a rezsistop költségeinek egyik felét az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból, a másik felét a költségvetési tartalékból, azaz adóforintokból fedezik majd.

A 24.hu azt írja, Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) miniszterhelyettese egy keddi háttérbeszélgetés során elmondta: úgy számolnak, hogy

a rezsistop költségeinek döntő részét az energiavállalatok fizetik majd, kisebb részét pedig az állam.

Bár a friss közlöny sem fejti ki a pontos költségmegosztást, de arra már fényt derít, hogy a kormány az energiaellátók jövedelemadójából, avagy a „Robin Hood-adó” néven ismert extrasarcból fedezi a költségek egy részét. Ám lesznek kivételek.

Az alapszabály úgy szól, hogy az érintett energiacégek a 2024-es árbevételük 0,5 százalékát fizetik be különadóként. Az adó mértéke azonban nem haladhatja meg a 2024-es jövedelemadó-alap 50 százalékát.

A jelenleg 31 százalékos kulcsú Robin Hood-adó alanyai elsősorban az energiaellátó cégek, melyek a villamosenergia- és földgázpiac vertikumának egészét lefedik. Többek közt

a kőolaj- és földgáztermelők,

a nagyobb villamosenergia-termelők,

az áram- és gázkereskedők,

az elosztóhálózat-üzemeltetők és

a távhőszolgáltatók

is a hatálya alá tartoznak.

A hálózatüzemeltető vállalatokat (DSO), vagyis azokat a cégeket, amelyek elosztják a villanyt és a gázt az országban, nem érinti a rezsistop miatt kivetett különadó

– árulta el kérdésre Czepek, aki ezt azzal indokolta, hogy a kormány nemrég hozott egy döntést, mely szerint kiemelt ügynek tekintik a hálózati csatlakozások kérdését.

Ma Magyarországon három fő hálózatüzemeltető cég aktív villamosenergia- és földgázelosztásban, név szerint

az állami tulajdonban lévő MVM Csoport, a német hátterű, de 25 százalékos részben az MVM tulajdonában álló E.ON Hungária Zrt., valamint a Mészáros Lőrinc érdekeltségi köréhez tartozó Opus Global Nyrt. leányai.

Ezek regionális leányvállalataikon keresztül lefedik az egész országot, s területi monopóliummal bírnak.

Miután pedig az energiakereskedők a gyakorlatban a rájuk kirótt terhek jelentős részét áthárítják a felhasználókra, így várhatóan a rezsistop terheit is a versenypiaci árakban érvényesíthetik majd az energiapiac szereplői.