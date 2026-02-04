2025-ben a bruttó pénzforgalmi kamatkiadás 4197,8 milliárd forint volt, a 2024-es értéknél ez majdnem 600 milliárd forinttal több. A tervezett 3836 milliárd forinthoz képest a tényleges kiadás 9,4 százalékkal lett magasabb.

A Portfolio arra mutat rá, hogy 2015 óta meredeken emelkednek a kamatkiadások, az elmúlt hét évben közel a négyszeresére nőttek.

Kapcsolódó Megszólalt Varga Mihály a kamatdöntésről

A lap azt is megemlíti, hogy az Államadósság Kezelő Központ három fő piacra támaszkodik ahhoz, hogy finanszírozni tudja az államot: az intézményi forintpiacra, a lakossági piacra, valamint a deviza intézményi piacra.

2025-ben kivételesen a lakossági inflációkövető kötvények kamati vitték el a legtöbb pénzt.: 1655,2 milliárdot a lakosság, 1373 milliárd forintot pedig az intézményei forintkötvények után fizettek.

A Portfolio szerint három okból szálltak el a kamatkiadások: egyrészt az Európa-rekorder infláció miatt a 2020-as évek elején, ami miatt a befektetőknek is magasabb hozamot kellett kínálni. Másrészt a lakossági inflációkövető állampapírok kifizetései kiugróan megemelkedtek. Harmadrészt pedig az államadósság is magas.

A bruttó kamatkiadás ugyan 3361 milliárd forintra csökkenhet az idei költségvetés szerint, azonban ez főként a lakossági papírok alacsonyabb, már nem inflációkövető kamatiból adódna – írja a lap.