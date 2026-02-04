Csütörtökön a szokásos időpontban újra Kormányinfót tart a Karmelita Kolostorban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A témák között felmerülhet a rezsistop, aminek a részletei nemrég jelentek meg a Magyar Közlönyben, azzal a miniszterelnöki rendelettel együtt, amely szerint Budapest visszamenőlegesen sem kaphat jogvédelmet a szolidaritási hozzájárulási adó inkasszálásával szemben.

Szóba kerülhet továbbá a jövő héten esedékes 13. és 14. havi nyugdíj is, melynek átutalásának menetrendjét a Magyar Államkincstár is közzétette pár napja.

A Kormányinfón az Economx is részt vesz, kérdezni fogjuk Gulyás Gergelyt, és természetesen beszámolunk a legfrissebb bejelentésekről.