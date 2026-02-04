Csütörtökön a szokásos időpontban újra Kormányinfót tart a Karmelita Kolostorban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A témák között felmerülhet a rezsistop, aminek a részletei nemrég jelentek meg a Magyar Közlönyben, azzal a miniszterelnöki rendelettel együtt, amely szerint Budapest visszamenőlegesen sem kaphat jogvédelmet a szolidaritási hozzájárulási adó inkasszálásával szemben.
Kapcsolódó
Szóba kerülhet továbbá a jövő héten esedékes 13. és 14. havi nyugdíj is, melynek átutalásának menetrendjét a Magyar Államkincstár is közzétette pár napja.
A Kormányinfón az Economx is részt vesz, kérdezni fogjuk Gulyás Gergelyt, és természetesen beszámolunk a legfrissebb bejelentésekről.
A kormány tövénybe foglalná Magyarország csatlakozását Trump BéketanácsáhozBevezetné a magyar jogrendbe Donald Trump Béketanácsának Alapokmányát az a törvénytervezet, amelyet a kormány társadalmi vitára bocsátott.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!