Elon Musk lett az első ember, akinek a vagyona meghaladta a 800 milliárd dollárt, miután a rakétagyártó SpaceX cége felvásárolta a részben szintén hozzá tartozó xAI mesterséges intelligenciával és közösségi médiával foglalkozó vállalatát - közölte a Forbes magazin.
A Forbes becslése szerint az ügylet, aminek a révén 1250 milliárd dolláros vállalat jött léte, Elon Musk vagyonát 84 milliárd dollárral rekordszintre, 852 milliárd dollárra növelte.
Elon Musk mindkét cégben kisebbség részesedéssel rendelkezett. Az egyesült vállalatban a tulajdonhányada azonban 43 százalék lett.
Az üzletember még három vagyonrekordot felállított az elmúlt négy hónapban:
- 2025 októberében elsőként lépte át az 500 milliárd dolláros határt,
- december 15-én a 600 milliárd dollárt,
- december 19-én pedig a 700 milliárd dollárt.
Elon Musk 571 milliárd dollárral gazdagabb, mint a világ második leggazdagabb embere, a Google társalapítója, Larry Page, akinek a vagyona a becslések szerint 281 milliárd dollár.
