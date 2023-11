Az Európai Parlament és a Tanács tagállami képviselői a múlt héten megállapodtak a rövid távú lakáskiadás szabályozásáról – írja a turizmus.com. A tervezet az olyan platformok működésének az átláthatóvá tételét szeretné megoldani, mint az Airbnb, a Booking.com és az Expedia. Anna Cavazzini, az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságának elnöke elmondta, hogy az új törvény kötelezni fogja a platformokat az olyan adatok megosztására, hogy hány éjszakára és hány személynek adták ki lakásokat. Az ingatlankiadásra szakosodott vállalatok eddig rendszeresen megtagadták az ilyen jellegű adatszolgáltatást, ami megnehezítette a helyi jogszabályok betartását.

Korábban komoly gondot jelentett az ilyen online platformokon keresztül történő lakáskiadás. Amint arra az Európai Parlament is felhívta a figyelmet, olyan uniós nagyvárosban, mint Amszterdam, Berlin vagy Dublin korlátozták a turisztikai célú bérbeadás időtartamát. Mint megírtuk, a most szabályozás alá eső vállalatok közül a Booking.com komolyan konfrontálódott az olasz állammal – a vád szerint az amszterdami székhelyű cég 2013 és 2019 között közt 58 milliárd forintnyi (153 millió euró) adót nem utalt át az adóhatóság számára – illetve itthon a Gazdasági Versenyhivatal is kritizálta a Bookingot az árversenyt akadályozó szerződéskötési gyakorlatai miatt.

Az EP közleménye szerint az új szabályozás előírja, hogy ingyenesen vagy arányos díjért lehet az interneten regisztrálni a rövidtávon kiadott ingatlanokat. Ezután a főbérlők egy regisztrációs számot kapnak, ami alapján a hatóságok ellenőrizni tudják a feltöltött adatokat. A regisztrációs szám alapján a felhasználók is könnyebben azonosíthatják a szolgáltatók oldalán található ingatlant.

Az új szabály egy két éves átmeneti időszak után kerülne az EU-ban bevezetésre, azonban ehhez az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak még hivatalosan is jóvá kell hagynia a tervezetet, ám ez már csak formalitásnak tekinthető.

(Gulyás Ábel)