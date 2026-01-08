15 millió fontért került egy kazah oligarchához a Sunninghill Park, András exherceg korábbi rezidenciája. Timur Kulibayev számára a vételár egy részét egy olyan cég által nyújtott hitel fedezte, amelyet később összefüggésbe hoztak egy olasz vesztegetési üggyel is.

A BBC azt írja, Kulibayev az ügyvédei szerint a Sunninghill Park megvásárlásához 2007-ben az Enviro Pacific Investments nevű cégtől vett fel hitelt, piaci feltételek mellett, melyet később visszatörlesztett.

Olasz ügyészségi iratok szerint az Enviro Pacific korábban egy Aventall nevű cégen keresztül kapott korrupciós pénzeket egy kazahsztáni olajipari vesztegetési rendszer részeként, ebben az ügyben ugyanakkor nem emeltek vádat Kulibayev ellen.

A kastély vételárát az irányárhoz képest 3 millió fonttal, a piaci értékhez képest pedig 7 millió fonttal magasabb érték fölött állapítottak meg. Szakértők szerint ez már eleve pénzmosásra utaló jel, ami Kulibayev közszereplői státuszával, és a kazahsztáni rendszerszintű korrupcióról szóló brit kormányzati aggályokkal együttvéve jóval szigorúbb ellenőrzést kívánt volna a jogi képviselők részéről.

A kazah oligarcha ügyvédei tagadják, hogy Kulibayev bármilyen korrupciós ügyben érintett lenne, és azt állítják, hogy teljesen jogszerű forrásokból került hozzá a Sunninghill Park.

András exherceg korábban azt nyilatkozta egy interjúban, hogy ha kifizetik az árát, akkor „ajándék lónak nem nézi a fogát”.