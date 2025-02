Az Egyesült Államok védelmi minisztere lengyel kollégájával, Władysław Kosiniak-Kamyszszal folytatott megbeszéléseket. Elmondása szerint szándékos, hogy az első állomása Varsó volt. Szerinte ugyanis Lengyelország „a kontinens mintaszövetségese”, mivel nem csak saját védelmébe, hanem a közös védelmükbe is hajlandó befektetni.

„A barátságunk, a kötelékünk vasszilárd, és kifejezetten azért jöttünk ide, hogy ezt megerősítsük” – nyilatkozta Hegseth. Hozzátette, az ország sok dologban példát mutat, többek között abban, hogy itt a legmagasabbak a NATO relatív védelmi kiadásai, amelyek idén várhatóan a GDP 4,7 százalékát teszik ki.

Thank you to Deputy PM @KosiniakKamysz and the Polish people.



Poland is a model NATO ally—leading on defense spending, deterrence, and readiness. This is what leadership looks like. pic.twitter.com/doiLU0RBbC