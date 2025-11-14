Az Egyesült Államok parti őrsége október 29-én egy orosz katonai hajót észlelt Hawaiinál, Oahu szigetétől körülbelül 24 km-re délre, az amerikai felségvizek közelében – közölte írta egy közleményre hivatkozva a Reuters.

„A nemzetközi joggal összhangban a parti őrség személyzete figyelemmel kíséri az orosz hajó tevékenységét az amerikai felségvizek közelében, hogy tengeri biztonságot nyújtson a térségben működő amerikai hajóknak, és támogassa az amerikai belvédelmi erőfeszítéseket” – közölte a parti őrség.

Hozzátették, a nemzetközi jog értelmében a külföldi katonai hajók „áthaladhatnak és működhetnek más nemzetek felségvizein kívül, amelyek a parttól legfeljebb 12 tengeri mérföldre húzódnak”.

Az orosz nagykövetség Washingtonban nem reagált a lap megkeresésre.